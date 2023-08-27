Тренер назвала бесполезные упражнения для борьбы с жиром на бедрах

Тренер по фитнесу и физиотерапевт Люси Горналл назвала бесполезные упражнения для борьбы с жиром на бедрах. Ее слова приводит The Sun.

Специалист заявила, что с данной проблемой не помогут справиться ягодичный мост и приседания, а также занятия на лестнице-степпере. По ее словам, основной фокус данных упражнений направлен не на бедра.

При этом Горналл посоветовала три упражнения, которые способны помочь в получении стройных и сильных бедер. По мнению эксперта, это спринты на улице или беговой дорожке, выпады вперед и назад и упражнение "конькобежец".