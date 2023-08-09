О каких ошибках в уходе больше всего жалеют женщины: 10 пунктов, которые нужно взять на заметку

Недавно компания LaserAway провела масштабный опрос, в котором приняли участие более тысячи женщин старше 30-35 лет. Исследователи спросили, как женщины ухаживали за своей кожей в юности - и о каких нюансах своей прежней бьюти-рутины теперь сожалеют.

Как оказалось, почти половина опрошенных респонденток разочарована в своих прежних бьюти-принципах - причем в этот список сожалений попали абсолютно разные подходы и сферы. Многие уверены, что зря не тратили на уход больше денег - но при этом соглашались делать косметологические процедуры с сомнительным или не проверенным эффектом.

Также многие участники опроса признались, что сильно недооценивали важность соблюдения принципов правильного питания, питьевого режима и необходимость заниматься физическими нагрузками.

Если же говорить исключительно о бьюти-принципах, самые большие сожаления у многих вызывает следующий список ошибок:

Отсутствие ухода за губами и кожей вокруг глаз

Пренебрежение уходом за кожей шеи и груд

Чрезмерное использование средств для лечения акне

Недостаточная защита кожи от солнца

Обесцвечивание волос

Частое мытье головы

Отсутствие термозащитных средств для волос в уходе

Чрезмерное выщипывание бровей

Игнорирование необходимости смывать косметику на ночь

Отсутствие в уходе увлажняющего крема для тела

thevoicemag.ru