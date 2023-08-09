9 августа 2023

9 августа 2023 17:15

О каких ошибках в уходе больше всего жалеют женщины: 10 пунктов, которые нужно взять на заметку

О каких ошибках в уходе больше всего жалеют женщины: 10 пунктов, которые нужно взять на заметку

Недавно компания LaserAway провела масштабный опрос, в котором приняли участие более тысячи женщин старше 30-35 лет. Исследователи спросили, как женщины ухаживали за своей кожей в юности - и о каких нюансах своей прежней бьюти-рутины теперь сожалеют.  

Как оказалось, почти половина опрошенных респонденток разочарована в своих прежних бьюти-принципах - причем в этот список сожалений попали абсолютно разные подходы и сферы. Многие уверены, что зря не тратили на уход больше денег - но при этом соглашались делать косметологические процедуры с сомнительным или не проверенным эффектом. 

Также многие участники опроса признались, что сильно недооценивали важность соблюдения принципов правильного питания, питьевого режима и необходимость заниматься физическими нагрузками.

Если же говорить исключительно о бьюти-принципах, самые большие сожаления у многих вызывает следующий список ошибок: 

Отсутствие ухода за губами и кожей вокруг глаз 

Пренебрежение уходом за кожей шеи и груд

Чрезмерное использование средств для лечения акне

Недостаточная защита кожи от солнца 

Обесцвечивание волос

Частое мытье головы 

Отсутствие термозащитных средств для волос в уходе 

Чрезмерное выщипывание бровей 

Игнорирование необходимости смывать косметику на ночь

Отсутствие в уходе увлажняющего крема для тела

thevoicemag.ru


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