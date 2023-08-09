Зачем тебе роллеры, криосферы и гуаша: полный гид по уходовым гаджетам для лица

Роллеры

Не просто красивый реквизит для фото, а вполне рабочие "лошадки". Нефритовые или кварцевые роллеры эффективно справляются с утренней отечностью и улучшают цвет лица. Для этого массаж должен "идти" по лимфотоку: от центра лица к периферии. Использовать гаджеты можно по тканевой маске или сыворотке - не забудь предварительно охладить роллер. Если на аксессуаре есть грани, он, в отличие от гладкого, будет улучшать обменные процессы и разогревать. Такие модели подходят для подготовки кожи к дальнейшему уходу: благодаря усилению микроциркуляции компоненты средств глубже проникают и эффективнее усваиваются. Игольчатыми мезороллерами пользоваться нужно аккуратно - и по назначению косметолога. Перед применением убедись, что на лице нет воспалений и купероза, тщательно очисти кожу и гаджет (промывай под проточной водой и обрабатывай хлоргексидином после каждого применения). А еще внимательно следи за состоянием иголочек: как только они затупятся, насадку нужно менять.

Гуаша

Скромного вида пластинки эффективно борются с морщинками, корректируют овал лица и даже снимают мышечный спазм - при условии правильной техники массажа. Не экспериментируй сама и обратись за помощью к косметологу или изучи тьюториалы. Главное - не дави слишком сильно и придерживай рукой область, с которой начинаешь движение, чтобы ткани не тянулись за пластиной, а натягивались. Следи за ощущениями: боли во время массажа быть не должно. Чтобы свести риски к минимуму, нанеси перед массажем косметическое масло или плотный крем: пластина должна скользить по лицу, а не "скрести" его.

Криосферы

По действию криосферы - они же Ice Globes - напоминают роллеры, но у них есть весомое преимущество: они лучше накапливают холод и в разы дольше его сохраняют. Эта особенность позволяет эффективнее снимать отечность, однако есть нюансы. Для максимального результата сферы нужно хранить в морозильной камере, но при куперозе такое воздействие может повредить хрупкие сосуды. В этом случае достаточно поместить аксессуары в холодильник. В остальном криосферы подходят для ежедневного ухода - они продаются парой, так что можно делать массаж лица, шеи и декольте сразу обеими симметрично.

Девайсы для миостимуляции

Миостимуляцию часто путают с микротоками, хотя у них разная длина волны и, соответственно, эффект. Микротоки работают с энергетическим потенциалом клетки, а миостимуляция - с мускулатурой. Последнюю можно сравнить с пассивной гимнастикой для лица, но без рисков возникновения гипертонуса мышц от чрезмерных упражнений: ток равномерно воздействует на ткани. При регулярном использовании подтягиваются контуры, улучшается цвет лица и снижается отечность. Звучит впечатляюще, но не усердствуй: молодой коже достаточно одной-двух процедур в неделю, а зрелой - двух-трех.

LED-приборы

Сразу проговорим: домашние LEDприборы всегда будут уступать по мощности салонным в целях безопасности. Как правило, они просты в использовании: рассчитаны на 5-15 минут применения и подают звуковой сигнал о начале и окончании процедуры. Бывают девайсы, чередующие разные световые волны, а есть те, в которых всего один цвет для решения конкретной проблемы: синий оказывает антибактериальное воздействие, красный отвечает за увлажнение и anti-age, желтый успокаивает, а зеленый поможет в борьбе с пигментацией. Кстати, о последнем: вопреки мифам, LEDустройства не усиливают чувствительность кожи к солнцу, так как работают в видимом спектре.

УЗ-аппараты

Как и в случае с остальными домашними девайсами, "выросшими" из профессиональных, "ручной" ультразвук не так активен, как его салонный старший брат. Однако станет верным помощником в уходе за жирной кожей: он очищает поры, выравнивает тон и удаляет ороговевшие клетки. При длительном использовании ультразвук даже способствует осветлению постакне, однако важно применять его правильно: не нужно сильно давить насадкой на кожу, чтобы физически выдавить забитые поры - так ты травмируешь кожу.

thevoicemag.ru