«Голый» макияж глаз — главный бьюти-тренд прямо сейчас

Каждой модной тенденции, вне зависимости от уровня ее популярности, всегда нужна не менее достойная альтернатива. Например, нашумевший макияж "латте", который успели примерить не только миллионы пользователей TikTok, но и Хейли Бибер, несмотря на простоту в исполнении и эффектный результат, нравится далеко не всем. И если вы из их числа, для вас найдется не менее актуальный, но более изысканный тренд - "голый" макияж глаз, по аналогии с "голыми" платьями. Менее популярный вариант названия - pantyhose eyeshadow или "тени-колготки". Впрочем, задача остается той же - создать на глазах эффект полупрозрачной ткани.

Несмотря на то, что как тренд "голый" макияж оформился совсем недавно, звезды начали носить его еще несколько месяцев назад. Например, Джиджи Хадид для красной дорожки Каннского кинофестиваля выбрала именно его. Впрочем, источником популярности макияжа послужила свежая рекламная компания косметического Бренда Кайли Дженнер. В ней она снималась сама и позировала фотографу в полупрозрачном макси и с "голым" макияжем в тон. Фотографии звезды очень понравились пользователям в TikTok и буквально за несколько дней "голый" макияж стал настоящим хитом в соцсети.

Повторить "голый" макияж совсем не сложно. Вам понадобятся матовые тени средней пигментации, чтобы их можно было наслаивать друг на друга. Оттенок выбирайте сами: это может быть бежево-коричневая гамма или серо-черная - все зависит от вашего тона кожи и предпочтений. Наносить тени стоит очень аккуратно, тщательно тушуя, чтобы сохранить эффект прозрачности. Чтобы глаза казались больше, используйте чуть более темные оттенки в складке века в внешнем уголке глаза, избегая при этом резких контрастов. Если вы делаете дневной "голый" макияж, дополнить тени стоит лишь тушью. Для более яркой вечерней версии советуем густо подвести верхнюю и нижнюю ресничные линии или даже добавить стрелки.

thesymbol.ru