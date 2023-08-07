Боб по-скандинавски: как выглядит самая модная стрижка сезона, которая не требует укладки

В ряду стильных боб-каре пополнение! Речь о скандинавской версии стрижки, по которой последнее время сошли с ума все модницы соцсетей. Главная фишка прически в том, что она всегда выглядит нарочито небрежно: будто перед выходом из дома ты спешно натянула на себя джемпер и чуть поправила волосы. Именно поэтому забывай о горе бьюти-средств и стайлерах: при грамотной филировке волос укладка не займет у тебя больше 10 минут.

Чем же сканди-боб отличается от десятка аналогичных версий уже знакомой всем стрижки? Он подстрижен чуть ниже линии подбородка, что помогает выгодно обрамить лицо и подчеркнуть его самые яркие черты. Передние пряди можно сделать чуть короче: это визуально вытянет лицо его и сделает стройнее.

Саму стрижку нужно делать симметричной и на прямой пробор. Потом же в процессе носки ты можешь играючи перекидывать волосы то на правую, то на левую сторону, либо придерживаться первоначального варианта прически.

Откидной пробор - одна из особенностей скандинавского боба, который делает его по-настоящему универсальным. Именно благодаря фасону стрижки она совершенно неприхотлива в уходе: укладывать волосы в каком-то определенном направлении просто не понадобится. Главное придать локонам легкости и объема, чтобы свободно носить боб как только заблагорассудится! Естественность - твое все.

С этой целью в процессе укладки ты можешь использовать термо-моделирующий спрей, который следует нанести на еще влажные корни. Следом вооружись брашингом и феном и начни сушить волосы, приподнимая их от корней ловкими движениями вверх-вверх-вниз.

Носить же этот боб можешь каждый раз по-новому, либо менять стиль даже в течение дня. Зачесывай его направо или налево, убирай за уши или делай низкие пучки. Запомни, что главная особенность боба по-скандинавски именно в его простоте, естественной небрежности и вау-объеме.

thevoicemag.ru