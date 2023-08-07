Самые модные стрижки осени 2023

Ровный срез

Отличная новость для тех, кто порядком устал от бесконечных каскадных стрижек - это осенью на модную арену возвращается ровный срез. Среди плюсов такой стрижки - ее можно сделать на волосах любой длины. Если вы годами отращивали локоны ниже талии, просто подровняйте концы, чтобы все они стали одной длины. А если летом вы носили удлиненный боб с каскадом, а сейчас готовы к кардинальным переменам - просто отрежьте все волосы по верхней границе каскада, чтобы получить ультрамодный микро-боб. Это отличный вариант для обладательниц густых тяжелых волос. А вот тонким волосам такая стрижка, наоборот, не подойдет: она может окончательно лишить их объема.

Рваная челка

Разнообразные челки не планируют покидать модную арену. На смену длинной челке-бабочке, которая плавно переходила в основную длину волос, пришли короткие челки до середины или нижней трети лба. Более безопасный вариант - идеально прямая челка. Она здорово подойдет обладательницам высокого лба и гармонизирует черты лица. Другой вариант - более "хулиганская" рваная челка. На подиумах она чаще всего дополняла короткие стрижки, вроде пикси и гарсона, но может не менее эффектно смотреться и с более длинными волосами.

Каскад с резкими переходами

Эпоха "невидимых" стрижек подходит к концу. Теперь каскад на волосах обязательно должен быть хорошо заметен. Вне зависимости от того, какой длины исходно ваши волосы, добавить каскад с резкими переходами можно в любом случае. Пряди разной длины будут красиво обрамлять лицо, подчеркивая его черты, да и укладывать такую стрижку несложно. Конечно, если у вас есть время и желание, можно сделать эффектную укладку при помощи фена и щетки-браш, но даже если вы нанесете на влажные волосы текстурирующее средство и дадите им высохнуть самостоятельно, образ получится не менее стильным.

Микси

Стрижка микси с нами с начала этого года и точно задержится в списке трендов как минимум на один сезон. Название образовано сложением названий двух других очень популярных стрижек - пикси и маллета. То есть по большому счету, "микси" - это все тот же маллет, но более короткий и с меньшим перепадом длины. Эта стрижка более "носибельна", чем классическая вариация маллета, которую носил Дэвид Боуи, но при этом по-прежнему выглядит очень необычно и дерзко. Так что если вы давно хотели решиться на кардинальные перемены - считайте это знаком.

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