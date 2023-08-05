Cherry Cola Lips — идеальный летний макияж, который очень легко повторить

TikTok всегда полон различными бьюти-лайфхаками и необычными идеями макияжа, однако летом их количество бьет все рекорды. Только мы успели освоить трендовые макияжи "латте" и "эспрессо", как на просторах сети появился новый хит - cherry cola lips или "губы-вишневая кола". За последнюю пару недель тенденция набрала около 6 миллионов просмотров и эта цифра продолжает расти. И в этом нет ничего удивительного: макияж cherry cola lips идет всем без исключения (если правильно подобрать оттенки), максимально прост в исполнении и подходит для всех случаев - на выход и на каждый день. Рассказываем, как повторить самый модный макияж из TikTok самостоятельно.

Макияж сherry cola lips уже примерили многие знаменитости: от Амелии Грэй Хэмлин и Лили-Роуз Депп до Лурдес Леон и Кайли Дженнер. А визажист Мэри Филипс (та самая, что отвечает за бьюти-образы Хейли Бибер и Кендалл Дженнер) поделилась в своих соцсетях пошаговым туториалом. Для макияжа вам понадобится всего три продукта. Первый - карандаш для губ. Выбирайте нюдовый оттенок, который будет немного темнее вашего тона кожи. Карандаш должен быть заметен, но при этом не слишком сильно контрастировать с кожей. Обведите им губы по контуру, слегка растушевывая внутрь. Следующий этап - помада или бальзам. Оттенок должен находиться в красно-бордовой палитре - выбирайте тот, что подходит вам лучше всего. Важно, что покрытие должно быть полупрозрачным. Финальный штрих - глянцевый блеск. Впрочем, если для второго этапа вы использовали достаточно блестящий продукт, последний этап можно пропустить. Далее вы можете дополнять макияж, как хотите. Днем будет достаточно точечной маскировки несовершееств и туши для ресниц, а вечером можно дополнить макияж стрелками или темными тенями.

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