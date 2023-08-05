5 ошибок, которые портят волосы женщин старше 50 лет

Начнем с главного - с того, чем отличаются локоны 20-летней девушки от прядей 50-летней женщины. Как объясняет доктор медицинских наук и ученый Доминик Бург, менопауза и нестабильный уровень гормонов влияют на состояние наших волос - они становятся более хрупкими и ломкими.

Это означает, что прическа требует особого ухода - в том числе когда ты спишь. Вот каким образом, по мнению экспертов, ты можешь испортить кудри ночью, даже не заметив этого.

Когда ложишься спать с мокрой головой

Чтобы оставаться в идеальной форме, "зрелые" волосы должны быть абсолютно сухими, когда ты ложишься спать. Как объясняет доктор медицины, дерматолог Ананд Гериа, влага ослабляет стержни, и потому они становятся особенно уязвимыми - трение о подушку почти наверняка закончится повреждениями.

Когда спишь на грубой наволочке

Хлопок, лен и смеси с полиэстером приводят к трению, из-за которого истончившиеся волосы могут сломаться, объясняет Гериа. Он рекомендует спать на наволочке из шелка или атласа - такая ткань не только бережнее обойдется с локонами, но и не вытянет из них влагу. Не хочешь менять постельное белье? Тогда используй шелковую или атласную шапочку.

Когда спишь на цветной наволочке

Как объясняет стилист по прическам Дарриус Пис, из-за ярких и недостаточно стойко окрашенных тканей седые волосы, лишенные собственного пигмента, могут поменять цвет. Так что, если ты не собираешься маскировать седину, оцени критично свои наволочки - тебе нужны те, которые светлее волос.

Когда пользуешься "вредными" резинками

Правильный выбор аксессуаров очень важен - Гериа советует избегать резинок с металлическими деталями или обильно декорированных бусинами, так как они могут вырывать и ломать волосы. Дерматолог советует пользоваться теми, которые сделаны или мягких и "скользких" материалов - например, шелка или силикона.

Когда не распускаешь волосы на ночь

Тугие прически вредны сами по себе - постоянное натяжение может приводить к атрофии волосяных фолликулов и появлению проплешин на голове. Но еще хуже - не избавляться от хвоста или пучка на ночь, ведь натяжение из-за трения о подушку только увеличится.

thevoicemag.ru