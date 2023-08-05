Идеальная пара: как правильно сочетать оттенки в маникюре

Розовый + оранжевый

Это сочетание сейчас можно увидеть повсюду. Возможно, роль в становлении его популярности сыграло повальное увлечение барбикором: розовый в этой паре как правило встречается именно в оттенке Barbie pink, хотя появление в ней оранжевого объяснить сложно. Как бы то ни было, эта комбинация оттенков - одна из самых модных этим летом. Так что вне зависимости от того, какой дизайн вы хотите сделать, выбирайте для него именно эту цветовую гамму.

Синий + белый

Если розовый и оранжевый - цвета достаточно близкие друг к другу, то эта комбинация строится на резком контрасте. Белоснежный оттенок в паре с "классическим" синим - более оригинальная вариация черно-белой классики. Использовать эти два цвета в маникюре можно по-разному: использовать как элементы дизайна на каждом ногте или вовсе развести на разные. Смотреться маникюр в любом случае будет очень эффектно.

Сиреневый + шоколадный

Не самое очевидное, но очень эффектное сочетание - сиреневый и шоколадный. Очень разные оттенки, идеально дополняющие друг друга, будут здорово смотреться в самых разных дизайнах: от простой абстракции до сложного нейл-арта. Впрочем, если вы просто покроете часть ногтей сиреневым, а часть - шоколадным, результат получится ничуть не хуже.

Алый + бордовый

Алый и бордовый - два классических оттенка маникюра, никогда не теряющие свою актуальность. Правда, мы никогда не думали о том, что их можно носить вместе. Оказывается, получается эффектная и очень гармоничная пара, которая не смотря на свою яркость, сохраняет универсальность маникюра.

Розовый + зеленый

Идеальное цветовое комбо, которое стоит примерить этим летом. Зеленый оттенок (мы советуем выбирать лаймовый или цвет фисташкового мороженого) освежает розовый и придает ему изюминку. Эта пара цветов будет здорово смотреться в "двойном" френче или простой абстракции.

Экрю + голубой

Хороший выбор для поклонников тихой роскоши и минималистичного, но небанального маникюра. Цвет экрю (он же бледно-серо-жёлтый) по праву считается одним из самых благородных и дорогих оттенков. А светло-голубой (мы советуем выбирать самые приглушенные варианты) добавит ему немного свежести, но при этом не сделает слишком ярким. Действительно идеальная пара.

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