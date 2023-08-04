Как красиво убрать волосы в жару — одна прическа для любого повода

Героинь стритстайла все чаще можно увидеть с гладким пучком на затылке. Хейли Бибер, Кендал Дженнер и Рози Хантингтон-Уайтли буквально стали амбассадорами этой укладки. Быстро и уместно в любой ситуации - главные достоинства прически. А еще она спасет вас на второй день после мытья волос, когда локоны потеряют форму. Вот несколько советов, которые помогут сделать безупречный пучок.

Чтобы волосы лежали идеально гладко, предварительно соберите их в хвост и пригладьте все короткие волоски, которые из него выбились, с помощью расчески из натуральной щетины. Зафиксировать их можно с помощью специального воска или геля. Лайфхак - выбивающиеся пряди у лица можно закрепить самым простым гелем для бровей. Далее закрутите волосы вокруг основания хвоста, закрепите их резинкой и шпильками. Кстати, лучше всего использовать резинки из шелка или капрона - они меньше всего травмируют волосы.

Пучок всегда выглядит элегантно, но он может смотреться еще выигрышнее, если повязать вокруг его основания шелковый платок. Еще пучок на затылке подчеркивает шею и открывает уши, что позволяет носить крупные сережки, которые модны в этом сезоне как никогда.

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