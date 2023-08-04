Оттенки маникюра, которые всегда выглядят «дорого»

"Правильный" красный

Кажется, маникюра более классического и универсального, чем красный - не придумать. Вот только к выбору оттенка стоит подойти с осторожностью: этот цвет бывает очень коварным. Чересчур яркие, кричащие оттенки красного (особенно с оттенком розового) могут смотреться вульгарно и дешевить образ. Наш выбор - роскошный темно-красный оттенок, подходящий для любого случая и всегда выглядящий "дорого".

Коричневый

Коричневый - очень недооцененный цвет. В маникюре его особенно хорошо использовать тем, кто не может представить своей жизни без темных ногтей. Цвет горького шоколада, с точки зрения колористики, куда более сложный - чем черный, который в сравнении с коричневым выглядит "дешево". Используйте "чистые" без зеленого и желтого отлива оттенки коричневого для однотонного покрытия или ненавязчивого нейл-арта.

Маникюр без маникюра

С точки зрения "дорогого" вида лучше правильно подобранного оттенка может быть только его полное отсутствие. Конечно, речь идет не об отказе от маникюра, как такового, а только о цветном покрытии. Аккуратные ухоженные ногти, покрытые прозрачным или идеально повторяющим оттенок ногтевой пластины лаком - вот лучший выбор для "дорогого" образа.

Мягкий синий

Синий цвет, как и коричневый, более элегантная альтернатива любимому черному лаку. Чтобы эффект "дорогого" образа точно работал, синий лак стоит выбирать в определенных оттенках. Присмотритесь к оттенкам с серым подтоном - они мягче и выгодно смотрятся на ногтях. А вот от кричащих ультрамарина и лазурного лучше отказаться. Они могут очень красиво подчеркнуть загар, но не и "дороговизну" образа.

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