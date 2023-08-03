3 августа 2023

3 августа 2023 18:13

5 идей педикюра в спокойной гамме — идеально для позднего лета

5 идей педикюра в спокойной гамме - идеально для позднего лета

В августе многие начинают мысленно готовиться к осени - а заодно переходить на более нейтральные тона в одежде и косметике. Спрос на ультра-яркие оттенки для маникюра и педикюра тоже снижается: вместо этого хочется чего-то спокойного, что будет символизировать начало переходного этапа. Мы подобрали именно такие варианты лаков для ног: приглушенные, деликатные, но при этом напоминающие о том, что лето всё еще продолжается, и нужно наслаждаться солнцем, теплом и открытыми образами.  

Ягодный коктейль 

Молочно-черничный оттенок, напоминающий цвет ягодного смузи, в последние недели стал самым востребованным тоном для маникюра и педикюра. Его уже опробовали многие звезды - так что и нам пора взять на заметку. 

Глазированный нюд 

Нейтральная нюдовая палитра станет более интересной, если украсить ее прозрачной глазурью - для чистого и, что очень важно, аккуратного эффекта. 

Жемчужный блеск 

Плотный молочный оттенок с деликатным шиммером - хороший вариант для загорелых ног. Он выглядит нежно, но при этом выгодно оттеняет тон кожи - и может сочетаться с разной обувью. 

Незаметный градиент

Градиентный маникюр на основе розово-нюдовых оттенков считается одним из самых востребованных дизайнов, ведь такой красивый эффект долго и очень незаметно отрастает. На ногах розоватый градиент тоже выглядит отлично - и позволяет не беспокоиться о педикюре даже во время долгого отпуска. 

Оттенки серого 

Спокойные и чистые серо-молочные тона - оптимальный вариант, если тебе одновременно наскучила и вечная классика, и трендовые варианты: вроде розового барбикора, нюдовой базы или ярких неоновых лаков.

thevoicemag.ru


Просмотров: 137

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Красота

6 мая 00:06

  • 1 943
Раскрыты секреты идеальных образов Кейт Миддлтон

Красота

3 февраля 11:47

  • 6 811
Как правильно ухаживать за кожей и определять её типы - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Красота

25 января 10:49

  • 8 326
Одеть белый халат и взять в руки шприц не значит, что вы врач - косметолог Севиндж Абдуллаева