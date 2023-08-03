5 идей педикюра в спокойной гамме — идеально для позднего лета

В августе многие начинают мысленно готовиться к осени - а заодно переходить на более нейтральные тона в одежде и косметике. Спрос на ультра-яркие оттенки для маникюра и педикюра тоже снижается: вместо этого хочется чего-то спокойного, что будет символизировать начало переходного этапа. Мы подобрали именно такие варианты лаков для ног: приглушенные, деликатные, но при этом напоминающие о том, что лето всё еще продолжается, и нужно наслаждаться солнцем, теплом и открытыми образами.

Ягодный коктейль

Молочно-черничный оттенок, напоминающий цвет ягодного смузи, в последние недели стал самым востребованным тоном для маникюра и педикюра. Его уже опробовали многие звезды - так что и нам пора взять на заметку.

Глазированный нюд

Нейтральная нюдовая палитра станет более интересной, если украсить ее прозрачной глазурью - для чистого и, что очень важно, аккуратного эффекта.

Жемчужный блеск

Плотный молочный оттенок с деликатным шиммером - хороший вариант для загорелых ног. Он выглядит нежно, но при этом выгодно оттеняет тон кожи - и может сочетаться с разной обувью.

Незаметный градиент

Градиентный маникюр на основе розово-нюдовых оттенков считается одним из самых востребованных дизайнов, ведь такой красивый эффект долго и очень незаметно отрастает. На ногах розоватый градиент тоже выглядит отлично - и позволяет не беспокоиться о педикюре даже во время долгого отпуска.

Оттенки серого

Спокойные и чистые серо-молочные тона - оптимальный вариант, если тебе одновременно наскучила и вечная классика, и трендовые варианты: вроде розового барбикора, нюдовой базы или ярких неоновых лаков.

thevoicemag.ru