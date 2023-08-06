Обойтись без педикюра - оветы экспертов, которые помогут сохранить пятки гладкими

Зимой, весной и осенью мы прятали ноги в ботильонах, сапогах и кроссовках. Но сейчас время сандалий, и потому надо кардинально изменить уход за кожей ног.

Для этого не обязательно бежать за дорогим кремом или в салон к мастеру педикюра - есть несколько простых решений, которые помогут сделать пятки гладкими и сохранять их такими весь пляжный сезон.

Сделай ванночку перед тем, как нанести крем

Есть причина, по которой в салоне красоты стопы так долго замачивают перед педикюром. По словам дерматолога Шейлы Магинесс, наносить крем на ноги надо, когда они стали морщинистыми - это говорит о том, что внешний слой кожи впитал столько влаги, что расширился. Именно в этот момент следует "запечатать" внутри эпидермиса молекулы воды при помощи косметики - это поможет смягчить кожу и восстановить ее защитные свойства.

Наноси крем перед сном

Держи на тумбочке рядом с кроватью увлажняющий крем и наноси его на ноги перед сном - это должно стать таким же "железным" правилом, как чистка зубов вечером. Есть лишние пять минут? Дерматолог и доктор медицины Кемми Мокая предлагает сначала помассировать стопы с кокосовым или оливковым маслом, затем нанести толстый слой увлажняющего крема, а потом надеть хлопчатобумажные носки, которые не позволят ему быстро испариться. (А еще защитят твои простыни.)

Делай пилинг каждый день

Для этого, по словам Кемми, можно выбрать любое средство - жесткую мочалку, пемзу, пилку или скраб - пользуйся тем, которое не повреждает кожу. Если кажется, что стопы не становятся мягче, попробуй химические эксфолианты - кремы с мочевиной, салициловой или гликолевой кислотой. Как объясняет доктор медицины Росми Барриос, удаление омертвевших клеток крайне важно - только так ты предотвратишь появление трещин на пяток.

Носи закрытую дышащую обувь

Как бы тебе не хотелось постоянно носить шлепанцы или босоножки на высоком каблуке, помни, что не стоит надевать их каждый день. В такой обуви кожа постоянно подвергается воздействию тепла, солнца и других сушащих факторов, так что открытые модели лучше чередовать с закрытыми, которые защитят твою кожу от агрессивного влияния окружающей среды.

Попробуй домашние средства

Барриос рекомендует приготовить домашний скраб из кокосового масла и сахара и воспользоваться им после душа, когда кожа стала мягкой. По словам врача, сахар - великолепное механическое отшелушивающее средство, а кокосовое масло отлично справляется с воспалениями и имеет антимикробный эффект, и потому такая смесь хорошо помогает при трещинах на пятках.