4 варианта дизайна маникюра, которые будут актуальны всегда

Френч

Французский маникюр давно вышел за рамки трендов и превратился в классику. Он доказал это в 2010-х, когда в период своего пребывания в списке антитрендов, он оставался вторым по востребованности маникюром в мире, уступая лишь классическому красному покрытию. Конечно, сейчас у французского маникюра появилось множество вариаций - какие-то из них считаются актуальными, какие-то нет. Но представить, чтобы френч полностью покинул модную арену, просто невозможно.

Геометрический

Еще одни дизайн, которому не всегда достается звание самого модного, но просто модным он от этого быть не перестает. Трендовые варианты исполнения геомтерического маникюра меняются: когда-то это были яркие элементы на ярко контрастном фоне, сейчас же, на волне тренда на минимализм, стоит выбирать более спокойные варианты. Например, любой геометрический рисунок будет отлично смотреться на прозрачной или нюдовой базе.

"Без маникюра"

Еще год назад мы бы не стали использовать слово "тренд" в разговоре о "голом" маникюре. Это совершенно классическое и минималистичное покрытие, которое сделает образ элегантнее и подчеркнет красоту рук вне зависимости от того, что происходит на модной арене. В этом году no-nicue стал настоящим модным трендом (за это стоит сказать спасибо повальному увлечению "тихой роскошью"), но даже когда в моду снова вернется все яркое, "голый" маникюр своей актуальности не утратит.

С глиттером

Как ни странно, но блестящее покрытие вообще никогда не покидает модную арену. Ближе к новому году популярность набирает крупный глиттер, весной и летом - варианты с более деликатным сиянием. Но факт остается фактом: блестящие ногти - это актуально всегда. Так что если уже сейчас вам хочется примерить какой-то из актуальных вариантов, не стоит ждать наступления зимы.

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