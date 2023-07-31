Hush — трендовая осенняя стрижка, которую стоит примерить уже сейчас

Современная мода стремится к простоте: не только в одежде, но и в бьюти-образе. Эффектные стрижки, которые моментально теряют привлекательный внешний вид без сложной укладки, давно в прошлом. Теперь стилисты по волосам стремятся к созданию стрижек, которые будут украшать свою владелицу, даже если та решила высушить волосы естественным путем. Одна из таких стрижек - hush. Она пришла к нам из Южной Кореи и уже успела захватить сердца модниц по всему миру. Рассказываем, чем hush отличается от других каскадных стрижек и кому она подойдет.

Hush с английского переводится как "тишина", и в названии кроется основной принцип стрижки. Переходы между "слоями" должен быть очень "тихим" - без резких перепадов. Во многих салонах в Корее для ее выполнения даже используют металлическое лезвие вместо ножниц - оно позволяет создать более плавные линии. Впрочем, опытный мастер справится и при помощи ножниц. У стрижки hush есть одна характерная особенность: даже если вы решили отказаться от челки, у лица необходимо создать каскад прядей, который будет его мягко обрамлять. Далее - стрижка может изменяться на ваше усмотрение. Если волосы густые и тяжелые, более интенсивный каскад их облегчит, а тонким волосам, наоборот, подойдут более мягкие переходы.

Стрижка hush будет одинаково хорошо смотреться на прямых и вьющихся волосах, а также подойдет любой длине волос. Поскольку "обязательная" часть затрагивает только волосы у лица, дальше вы можете экспериментировать с длиной, как сами захотите. С укладкой все тоже предельно просто: мягкие слои будут хорошо лежать даже в том случае, если вы от нее полностью окажетесь. Впрочем, подчеркнуть текстуру волос тоже будет очень легко - достаточно нанести на них спрей и высушить феном с диффузором или естественным путем.

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