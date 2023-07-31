Маникюр «смокинг» — любимый дизайн Дженнифер Лопес

Из-за повального увлечения барбикором может сложиться впечатление, что на модной арене не осталось места спокойным цвета и строгим линиям. Но это совсем не так: среди модных трендов лидирующую позицию по-прежнему занимает "тихая роскошь", а самым популярным маникюрным трендом сейчас смело можно назвать "голые" ногти или no-nicure. Впрочем, если отказываться от покрытия совсем вы не готовы, а яркие цвета вам не по вкусу, мы нашли для вас отличный компромисс - маникюр "смокинг".

Маникюр "смокинг", как и многие другие популярные сейчас дизайны, придумал звездный мастер маникюра Том Бачик. Именно он ответственен за безупречные ногти Ванессы Хадженс, Селены Гомес и, конечно же, Джей Ло, которая пользуется его услугами уже много лет. И именно она вдохновила его на создание дизайна "смокинг". Идея оригинального "смокинга" максимально проста: это френч, в котором кончик остается белоснежным, а натуральная база заменяется черным лаком. Затем все тот же Том Бачик предложил и другую версию - френч с продольной черной полосой - такой маникюр не только стильно смотрится но и визуально удлиняет пальцы. Впрочем, на просторах сети уже сейчас можно отыскать множество других вариаций модного дизайна. Вашу фантазию ничего не должно ограничивать, есть только два правила: в маникюре необходимо использовать черный и белый цвета, а разделять их - всегда четкими линиями. То есть никакого омбре или ауры - в этом маникюре должна присутствовать строгость. Собственно, как и в классическом смокинге.

thesymbol.ru