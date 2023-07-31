No-nicure: как «голые» ногти стали главным маникюрным трендом года

При выборе дизайна маникюра мы чаще всего ориентируемся на свои собственные предпочтения: одни не могут жить без красного лака на ногтях, вторые выбирают исключительно нюд, а третьи - примеряют каждый яркий дизайн, который попадается им в сети. Тем не менее, не стоит недооценивать влияние глобальных трендов на наш выбор. Прямо сейчас на модной арене правит "тихая роскошь": из гардеробов массово пропадают яркие вещи, длинные стрелки сменяются макияжем "латте", а яркий маникюр - "голыми" ногтями или так называемым no-nicure. Именно он призван сделать образ "дорогим" и показать вашу статусность. И если ряд знаменитостей, вроде Кейт Мидддтон или Сары Джессики Паркер, не используют цветной лак уже многие годы, массовым этот тренд стал только сейчас. И, кажется, не планирует сдавать позиций в ближайшее время.

Тренд no-nicure пошел гораздо дальше традиционного нюдового покрытия, в котором лак, так или иначе, заметен на ногтях. В случае с трендом на "голые" ногти от лака (в идеале) предлагается отказаться вообще. Что, впрочем, совсем не подразумевает отказ от маникюра, а наоборот, выводит качество его исполнения на новый уровень. Чтобы ногти без покрытия смотрелись ухоженно, необходимо идеально обработать кутикулу и придать ногтям правильную форму. При выборе последней мастера маникюра рекомендуют обращать внимание на вашу естественную форму кутикулы: она может больше напоминать мягкий квадрат или закрывать большую поверхность ногтевой пластины и образовывать овал. Наиболее гармоничная форма ногтей должна повторять эти очертания. Следующий этап - полировка ногтевой пластины при помощи баффа. Эта техника уже давно применяется в японском маникюре: ногти полируются при помощи целого набора инструментов до идеально ровного и блестящего состояния.

Впрочем, если совсем отказываться от покрытия вы пока не готовы, есть несколько вариантов, которые сохранят вид ногтей максимально натуральным. Первый - это полупрозрачные нюдовые лаки. Они не перекрывают ноготь полностью, однако выравнивают его цвет и придают сияние. Лак стоит выбирать не только с учетом ваших предпочтений, но и исходя из натуральных оттенков вашей кожи и ногтевой пластины. Лак на ногтях не должен выглядеть чем-то инородным, а идеально подходить под определение "ваши ногти только лучше".

Другой вариант - прозрачное покрытие. Причем чтобы эффект получился еще более натуральным, рекомендуем выбирать матовый финиш. Так ногти будут выглядеть так, будто на них и вовсе нет никакого покрытия, но при этом их оттенок будет равномерным, а вид - более ухоженным.

Однако, чтобы такой "голый" маникюр действительно смотрелся ухоженно и, как было заявлено, "статусно", тщательного ухода потребуют не только ногти, но и руки в целом. Кутикула и кожа рук всегда должны быть в идеальном состоянии: нельзя забывать о специальных кремах, маслах и скрабах и всячески защищать руки и ногти от негативного воздействия. Например, даже если вам нужно быстро сполоснуть пару тарелок или протереть какую-то поверхность дома, обязательно надевайте перчатки - бытовая химия может нанести красоте рук гораздо больше вреда, чем может показаться на первый взгляд.

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