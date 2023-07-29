5 вещей, которые ты должна сказать парикмахеру, чтобы получить идеальную стрижку: совет стилиста по прическам

Миабелле Ристорп - визажистка и стилистка по прическам с более чем 15-летним опытом работы. Она укладывала волосы манекенщицам на показах Burberry и Dolce & Gabbana, в число клиенток Миабелле входят такие звезды, как актриса Кара Делевинь и модели Джорджия Мэй Джаггер и Сьюки Уотерхаус.

Девиз Ристорп "Меньше значит больше" - стилистка предпочитает минимализм и нейтральность, и считает, что идеальные волосы - это те, которые выглядят не только красиво, но и естественно. Хочешь добиться такого эффекта? Вот что в таком случае Миабелле советует обязательно сказать своему мастеру.

Как ты укладываешь волосы

"Из салона вы точно уйдете с великолепной прической, но гораздо важнее, как она будет выглядеть завтра, через неделю и через месяц. Поэтому мастеру надо знать, как вы укладываете волосы и ухаживаете за ними каждый день", - говорт Ристорп. По ее словам, хороший специалист и сам спросит об этом: ему важно понять, готова ли ты укладывать локоны каждый день или просто расчесываешь их - от этого зависит выбор стрижки.

Какие волосы у тебя от природы

"Например, если они густые и волнистые, я буду осторожна со слоями - они могут как украсить, так и сделать локоны слишком объемными. Поэтому для меня так важно знать, какие у клиентки волосы", - объясняет Миабелле. И, конечно же, нельзя умалчивать, что ты красила пряди - от этого будет зависеть и тип стрижки, и то, как с ними будет дальше работать колорист.

Назови конкретные цифры, когда речь идет о длине

Формулировка "просто уберите секущиеся концы" может привести к тому, что ты попрощаешься с 30 сантиметрами волос. Если ты хочешь, чтобы они стали короче только на два сантиметра, обязательно скажи об этом!

Спроси, какая стрижка подойдет к твоему лицу

Даже если ты пришла с фотографией желаемой прически, поинтересуйся у мастера, какая именно будет лучше смотреться с твоей формой лица. Ристорп уверена, что в первую очередь надо смотреть на нее, а не на тренды, и разговор с парикмахером поможет тебе выбрать по-настоящему эффектный вариант.

Спроси, какие продукты и процедуры тебе стоит попробовать

Это не значит, что ты должна уйти из салона с горой новых флаконов - наоборот, агрессивные продажи скорее являются красным флажком. Однако если мастер просто дает совет, а не начинает навязывать тебе косметику, то воспользуйся рекомендацией - она наверняка поможет твоим волосам выглядеть на все сто.

thevoicemag.ru