Хуже сахара: 3 популярных продукта, от которых развиваются морщины

Дерматологи много говорят о сахаре и о том, что он разрушает коллаген, усиливает воспалительные процессы в организме и влияет на качество кожи. Однако другие популярные категории продуктов имеют не меньшее влияние на кожные покровы. Особенно, если говорить об ультрапереработанных продуктах, благодаря которым мы экономим время на перекусах.

Чипсы

Трансжиры и углеводы - не основная проблема состава картофельных чипсов. По мнению дерматологов, опасаться стоит и повышенного содержания соли.

Частые перекусы солеными чипсами способствуют "вытягиванию" влаги из клеток. Это делает кожу более сухой и способствует быстрому образованию морщин.

Лапша быстрого приготовления

Иногда кажется, что без нее никуда: особенно в дачный сезон или если предстоит долгая дорога на поезде. Но как и в чипсах, в лапше быстрого приготовления содержится много соли, из-за которой кожа может стать обезвоженной. А еще в составе подобных перекусов фигурирует глутамат натрия - компонент, потребление которого специалисты связывают с развитием угревой сыпи и хронического покраснения кожи.

Молочные продукты

Конечно, в отличие от чипсов и лапши-"пятиминутки" молоко, йогурты и сыр относятся к категории полезных продуктов. Но если твоя кожа склонна к жирности, у тебя появляются высыпания или покраснение, лучше попробовать снизить количество лактозы в рационе и посмотреть, повлияет ли это на состояние лица. Если на безмолочной диете кожа станет выглядеть лучше, чем прежде, возможно, лучше корректировать свое состояние такой мерой: и ограничивать использование агрессивных уходовых компонентов, которые могут сушить кожу и вызывать развитие преждевременного старения.

thevoicemag.ru