29 июля 2023

29 июля 2023 09:03

5 главных трендов летнего педикюра

Втеплое время года, когда мы все чаще надеваем открытую обувь, педикюр становится важной частью образа. Даже самые простые сандалии или вьетнамки будут смотреться куда эффектнее, если ногти будут аккуратными и ухоженными. Конечно, можно обойтись и без покрытия, но если такой вариант вам не по вкусу, существует множество других опций: от минималистичных до ярких. Ниже рассказываем о 5 главных трендах в педикюре лета 2023. 

Нюд

Отличный вариант для тех, кто хочет добиться самого естественного эффекта. Выбирайте лак, максимально приближенный по оттенку к цвету вашей ногтевой пластины. Если не присматриваться, то покрытие будет совсем незаметным, однако ногти приобретут более красивый и ухоженный вид. 

Классический красный

Бессмертная классика, которая никогда не теряет своей актуальности, - красный педикюр. Оттенки могут быть разными: в этом сезоне особенно актуальны алый и более темный бургунди. Несмотря на свою яркость, такое покрытие очень универсально и подходит для любого случая. 

С рисунком

Ярым поклонникам нейл-арта придется по вкусу такой яркий вариант. Можно нанести сочетающиеся рисунки на ногти на руках и ногах, а можно сделать два совершенно разных дизайна. Летом особенно актуальны рисунки с цветами и фруктами. 

В морских отенках

Лето традиционно ассоциируется с морским отдыхом. И даже если на море вы в этом сезоне не собираетесь, им можно вдохновиться при выборе дизайна педикюра. Выбирайте любые оттенки от лазурно-голубого до глубокого цвета морской волны. 

Черный

Еще один классический оттенок, подходящий для покрытия ногтей в любом сезоне - это черный. Он выигрышно смотрится на ногах и отлично вписывается в любой образ. Лучше всего черный выглядит в виде однотонного покрытия: рисунки лучше оставить для менее насыщенных оттенков. 

thesymbol.ru


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