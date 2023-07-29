Модный летний маникюр для тех, кому не нравятся сложные дизайны

Среди актуальных маникюрных трендов очень легко потеряться - сейчас на модной арене их великое множество. Одни вдохновлены большими тенденциями, другие - лишь переработанная с учетом современных веяний классика. Но есть и третий вариант - дизайны, которые совершенно случайно стали трендами и их популярность сложно объяснима. Например, прямо сейчас повсюду можно увидеть маникюр с волнистыми линиями. Они могут покрывать всю поверхность ногтя или лишь небольшую его часть. У этого дизайна нет ни общепринятого названия, ни источника, который послужил вдохновением для его создания - просто волнистые линии. Тем не менее, этот маникюр стал одним из самых трендовых этим летом, и мы решили собрать самые красивые варианты его исполнения.

Итак, главный элемент модного маникюра - волнистые линии. Применить их в дизайне вы можете самыми разными способами. Самый простой способ - сделать "полосатый" маникюр, просто полоски в нем будут изогнутые. Проведите несколько волнистых линий от одного края ногтя до другого. Цвета могут быть контрастными или представлять собой несколько оттенков одного цвета. Линии так же можно расположить хаотично. Они могут находиться у основания ногтя или на его кончике - здесь все зависит от вашей фантазии. Главное в этом дизайне - подбор оттенков. Самые разные цвета, которые вы никогда не подумали бы носить вместе, могут образовать очень эффектные комбинации. Главное - не бояться экспериментов. Ну а вдохновение для них вы наверняка найдете в галерее ниже.

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