Новый виток: 5 шок-примеров преображения волос кудрявым методом

Кудрявый метод - это целая наука ухода за волосами, которая позволяет вернуть вьющимся волосам свою природную текстуру. В последнее время на эту систему ухода подсели многие: вместо постоянных истязаний своих локонов утюжками они научились приручать упругие завитки, которые теперь ложатся как надо без помощи всяких стайлеров. Вот 5 шокирующих примеров преображения шевелюры кудрявым методом. Будь уверена: для создания этих роскошных шевелюр не понадобилась ни одна плойка!

Ни пуха!

Красота естественных завитков этой девушки долгое время скрывалась под пуховой "накидкой", которая стала последствием неправильного ухода. Кудрявый метод наконец высвободил природную текстуру шевелюры на волю. Локоны стали четкими, упругими и блестящими - прямо как в рекламе!

Славянские волны

Эта девушка так бы всю жизнь и думала, что у нее, скорее, прямые волосы, чем вьющиеся, если бы вовремя не повстречала на своем пути хорошего парикмахера. Он помог ей наконец разбудить ее тяжелые и густые локоны, после чего они сами сформировались в невероятно пластичные волны.

Секрет в увлажнении

До освоения кудрявого метода волосы этой героини напоминали сухую солому и выглядели откровенно неухоженно. Чего им не хватало? Только интенсивного увлажнения и правильной формы прически. Теперь локоны даже без укладки на плойку сами ложатся, как у голливудских див с красной дорожки.

Еще гуще и кудрявее

А эта героиня пришла с готовым запросом: хотела сохранить воздушность кудрей, но сделать их более ухоженными и красивыми. Всего несколько взмахов ножницами, интенсивное увлажнение во время мытья и небольшое количество пенки для укладки сделали свое дело: на макушке появился вау-объем, а срез стал смотреться в два раза гуще.

Правда - и эти без плойки!

Сложно поверить, что волосы могут сформироваться в такую роскошную прическу без укладки на плойку, но тут нет никакого обмана. Мастера утверждают, что со сверхпластичными завитками (как в этом случае) работается точь-в-точь, как с пластилином - при плохом уходе они прячутся, а при хорошем выразительно проявляются. Вот тебе наглядный пример!

thevoicemag.ru