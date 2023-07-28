Как ухаживать за окрашенными волосами, если тебе больше 50 лет: советы экспертов

У окрашенных локонов особые потребности - им нужны специальные шампуни, кондиционеры и маски. Особенно актуален специальный уход после 50 лет - в этот момент волосы становятся более ломкими и хрупкими, и "сдержать" седину становится всё сложнее. Однако есть несколько хитростей, которые помогут сохранить красоту прически - вот что советуют эксперты.

Не пользуйся шампунями с сульфатами

Сульфаты - это вещества, способные обволакивать частицы жира и грязи, чтобы вода могла смыть их с волос. Они отлично работают, но это полезное свойство является одновременно их темной стороной: эффективность сульфатов порой зашкаливает. Если использовать их постоянно, то можно легко пересушить кожу и смыть краску - а после 50 лет риски столкнуться и с тем, и с другим эффектом только возрастают, объясняет парикмахер Синди Маркус. Она советует выбирать полностью натуральные или веганские шампуни - они, как правило, не содержат агрессивных ингредиентов.

Используй фиолетовый, синий или зеленый шампунь

Креативный директор салона красоты Джейми Маццеи считает, что эти шампуни - "маст хэв" для женщин после 50 лет. Они помогут блондинкам избежать желтизны, а брюнеткам - нежелательных оранжевых и медных тонов, проступающих волосах - благодаря этому локоны будут дольше выглядеть так, будто ты недавно вернулась из салона красоты.

Реже мой голову

"Женщинам старше 50 лет не нужно мыть голову ежедневно - их кожа вырабатывает меньше себума, и лишние водные процедуры лишь высушат скальп и обесцветят окрашенные волосы", - говорит Мацеи. Он советует пользоваться шампунем два-три раза в неделю, а если пряди кажутся тебе грязными, то собрать их в ракушку или пучок.

Не мой голову горячей водой

"Горячая вода приподнимет чешуйки, покрывающие поверхность волоса, и вымоет из стержня краску", - объясняет креативный директор школы для визажистов и парикмахеров Татум Нил. Это не значит, что надо лить на голову ледяную воду - она должна быть теплой и не вызывающей сильного дискомфорта.

Защити волосы от солнца и хлора

После 50 лет окрашенные волосы могут быть особенно восприимчивыми к воздействию окружающей цветы. Чтобы они не выцвели, надевай шляпу, когда долго находишься на солнце, и намочи волосы в душе, прежде чем прыгнешь в бассейн - пряди впитают очищенную воду, что сведет к минимуму количество хлора, которое сможет в них попасть.

thevoicemag.ru