Кудрявые или прямые: как часто нужно мыть волосы в зависимости от их текстуры\

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Уже приучила свои локоны к ежедневному мытью, но хотела бы проводить эти процедуры куда реже? Трихологи полностью одобряют это твое желание, ведь чем чаще ты используешь шампунь, тем больше жира начинают автоматически вырабатывать сальные железы.

Но как же слезть с "помывочной иглы", если волосы становятся жирными уже на следующий день? Для начала оцени природную структуру своих локонов и тип кожи, а затем просто подстройся под новый график мытья по заданным параметрам и немного перетерпи.

Итак, если твою кожу и волосы можно отнести к нормальным, - не пересушенным и не слишком жирным - тебе будет достаточно мыть голову всего раз или два в неделю. Если же ты обладательница жирного типа кожа, то делать это придется чаще - как минимум 3 раза в неделю.

Следом в расчет необходимо взять текстуру волос, ведь именно от этого параметра зависит то, как быстро кожное сало распределяется от корней до самых кончиков. Так жесткие и вьющиеся волосы медленнее становятся грязными, поэтому им обычно не требуется больше одного мытья в неделю.

Обладательницам тонких прямых волос придется больше тратиться на шампунь, ведь при такой текстуре мытье лучше устраивать два раза в неделю или чаще. Кстати, для большинства людей, исходя из этих расчетов, требуется мыть голову примерно раз в три дня.

thevoicemag.ru