Лето — это «Апероль»: 10 идей маникюра для поклонников летнего напитка

Новые маникюрные тренды появляются стремительнее, чем мы успеваем менять покрытие на ногтях. Вдохновением для их создания могут служить самые обычные вещи, однако в этом сезоне мастера маникюра особенно сосредоточились на напитках. В самом начале лета в сети были популярны дизайны, вдохновленные матча-латте и молочными коктейлями, а сейчас, с приходом сезона жарких летних вечеринок, главным героем нового дизайна стал коктейль Апероль шприц, а точнее - его ярко-оранжевый оттенок. Рассказываем о самых модных способах воплотить тенденцию в вашем маникюре.

Итак, главная составляющая дизайна - это лак оранжевого цвета. Оттенок должен быть как можно более насыщенным - точь-в-точь как у популярного коктейля. Цвет Апероля сам по себе выглядит достаточно эффектно, так что если желания экспериментировать у вас нет, можно ограничиться однотонным покрытием: оно будет смотреться куда ярче и интереснее, чем сложный дизайн, выполненный в нейтральных цветах. Впрочем, если захотите все-таки разнообразить свой маникюр, можно добавить немного глиттера - он будет напоминать вторую обязательную составляющую коктейля - игристое. Оттенок Апероля будет здорово смотреться в цветном френче: маникюр выйдет не таким ярким, но по-прежнему очень летним и эффектным. Не бойтесь сочетать оранжевый с другими цветами: это может быть база, вроде белого, или, наоборот, еще более яркий цвет - здесь все зависит от вашей фантазии и предпочтений. Ну а классные идеи маникюра в оттенке Апероля уже ждут вас в галерее ниже.

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