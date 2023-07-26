Face Framing: модная летняя стрижка, которая придаст объем волосам

Если посмотреть на все актуальные прямо сейчас стрижки, пальма первенства достанется каре. Все новые и новые вариации классического боба появляются на модной арене ежемесячно, и это замечательно. Но только в том случае, если вы готовы расстаться с длиной или сделали это уже давно, а сейчас продолжаете экспериментировать с формой. А что же делать модницам, которые любят свои длинные локоны, неужели оставаться без модной стрижки? А вот и нет! В числе самых актуальных трендов появилась стрижка Face Framing или попросту "обрамляющая лицо". Рассказываем, в чем ее преимущества и почему она подойдет абсолютно всем.

По большому счету, Face Framing - это очередная вариация каскада. Просто здесь совсем не обязательно добавлять "слои" по все длине и густоте волос - достаточно прядей у лица. Они стригутся таким образом, чтобы (как несложно догадаться из названия) обрамлять лицо. Самый короткий "слой" может начинаться где-то на уровне скул, следующий будет до подбородка, а следующий за ним - до линии ключиц. Идеальная длина "лесенки" будет индивидуальна для каждого, так что для лучшего результата рекомендуем обращаться к мастеру, специализирующемуся на каскадных стрижках. Он наверняка рассчитает правильное соотношение длины. Челка в такой стрижке опциональна: если вы решите ее добавить, она просто станет самым коротким "слоем" в вашем каскаде у лица.

Такая стрижка придаст объем даже тонким волосам и красиво подчеркнет черты лица. Впрочем, чтобы она выглядела действительно безупречно, придется научиться ее правильно укладывать. Здесь вам не понадобятся какие-то особые навыки. Главное - объем у корней. Его вам помогут добиться фен или стайлер, а также средство для прикорневого объема. Основную длину можно уложить в крупные локоны или оставить все как есть. В любом случае стрижка будет смотреться очень эффектно.

thesymbol.ru