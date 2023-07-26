Вне трендов: 6 оттенков маникюра, которые будут актуальны всегда

Алый

Красное покрытие - не только вневременное, но еще и самое популярное в мире. По статистике, именно этот маникюр с вековой историей в салонах выбирают даже чаще, чем френч или нюд. Чистый алый оттенок подходит всем, украшает руки и делает любой образ дорогим. Так что если в следующий поход в салон вам будет сложно определиться с оттенком, смело выбирайте красный - и точно не ошибетесь.

Черный

Этот цвет заслужил статус классики относительно недавно: еще в начале нулевых черный маникюр был неразрывно связан с готической субкультурой, а когда ее популярность сошла на нет, смог остаться на модной арене и завоевать сердца миллионов поклонников. Темный маникюр смотрится аккуратно и очень элегантно и точно подойдет к любому наряду.

Персиковый

Здесь мог бы быть классический беж, но мы решили отдать предпочтение розовато-персиковому оттенку. С ним ногти выглядят очень натурально (при беглом взгляде может показаться, что никакого покрытия на них и вовсе нет), а руки - более молодыми и ухоженными. Персиковый оттенок удивительным образом подходит всем: вне зависимости от возраста и тона кожи.

Темный шоколад

Этот цвет - отличная альтернатива черному на случай, если он кажется слишком банальным. Насыщенный коричневый цвет не уступает черному ни по универсальности, ни по способности никогда не выходить из моды, а смотрится все-таки чуть интереснее. Отличный вариант для тех, кто хочет выглядеть классически и выделяться одновременно.

Вишневый

Еще одна альтернатива классическому маникюру, на этот раз красному. Вишневый точно понравится тем, кому нравится сама идея красного покрытия, но алый цвет при этом кажется слишком ярким. Он никогда не теряет своей актуальности вне зависимости от того, как меняются тренды, а еще - идеально впишется в романтичный, гранжевый или классический образ.

Молочный

Еще одна опция для поклонников минималистичного маникюра, которым надоел классический беж - молочный. Полупрозрачный белый оттенок с легким розовым подтоном украшает руки, делает их визуально моложе, а если вы успели немного загореть - подчеркнет бронзовый оттенок кожи. А еще - он всегда в моде.

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