Почему небесно-голубой — лучший оттенок маникюра на лето?

Даже для тех, кто избегает сложных дизайнов, выбор маникюра - всегда нелегкая задача. Ведь даже для однотонного покрытия необходимо определиться с оттенком. Можно выбрать трендовые желтый или лавандовый, классический красный или еще один оттенок, который стал фаворитом звездных модниц. Речь идет о небесно-голубом. Рассказываем, почему он станет лучшим выбором на это лето.

Во-первых, он абсолютно универсален и с легкостью впишется в любой стиль. И тот факт, что его носят София Ричи и Дуа Липа, абсолютно точно это подтверждает. София - воплощение эстетики "тихой роскоши". Она носит винтажный твид, летящие платья, светлые цвета и всегда распущенные светлые локоны. Дуа - адепт стиля Y2K. Пайетки, яркие цвета, соблазнительные вырезы - в этом вся она. Таким разным знаменитостям идеально подошел маникюр небесно-голубого оттенка. Конечно. София носит его на коротких ногтях формы "мягкий квадрат", а Дуа - на длинном миндале, но сути это не меняет - оттенок действительно идет всем.

Среди других плюсов - он небанальный. Он совсем не выглядит ярким, так что с легкостью сможет заменить привычный нюд, но при это маникюр будет смотреться куда оригинальнее. Ну а если вы успели загореть (хотя бы немного), небесно-голубой оттенок подчеркнет загорелую кожу. Одним словом - идеальный выбор на лето.

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