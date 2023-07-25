Как краситься в жару: 5 ключевых правил

Влетнее время нам всегда хочется использовать как можно меньше косметики. Даже многоступенчатый уход за лицом часто сокращается до увлажняющего крема и SPF, а от декоративной косметики порой и вовсе хочется отказаться. Все же плотный слой тонального крема едва ли сможет сделать и без того дискомфортное пребывание на жаре приятнее. Тем не менее, иногда сделать макияж, хотя бы минимальный все же хочется - на вечеринку, свидание или просто так. Рассказываем о важных правилах летнего макияжа, которые помогут сохранить кожу здоровой и сияющей.

Всегда начинайте с SPF

Даже если на вашем тональном креме есть значок SPF, это вовсе не значит, что от нанесения санскрина можно отказаться. Первым шагом лицо необходимо увлажнить, а после того, как средство впитается, щедро нанести на лицо солнцезащитный крем. Чтобы защита точно была эффективной, воспользуйтесь правилом двух пальцев: Вытянете вперед указательный и средний пальцы и нанесите на них крем по всей длине, а затем распределите это количество крема по всей поверхности лица и шеи. После того, как крем полностью "усядется" на лице (для этого, как правило, требуется 15-20 минут) можно переходить к нанесению макияжа.

Выбирайте правильную тональную основу

В жару кожу следует как можно меньше нагружать кожу косметикой. В идеале - вовсе отказаться от использования тональной основы. точечно маскируя несовершенства при помощи консилера. Впрочем, этот вариант подходит не всем. Если вы не представляете своей жизни без тонального крема, на лето стоит выбирать максимально легкую формулу на водной основе: такой продукт не только обеспечит коже дополнительное увлажнение, но и с меньшей вероятностью забьет поры и станет причиной появления воспалений.

Обновляйте защиту от солнца

Даже если на вашем лице макияж, от необходимости обновлять солнцезащитное средство никуда не деться. Уже через два часа действие SPF прекращается, а значит кожа снова начинает испытывать на себе все пагубные эффекты ультрафиолета. Если вы не носите тональную основу, можно просто заново нанести солнцезащитный крем. Если такой вариант не подходит, на помощь придут специальные стики и пудра с SPF. Они позволяют обновить защиту от УФ-излучения, не повредив макияж.

Используйте водостойкую тушь

Да, этот продукт пригодится не только в дождь и снег, но и в сильную жару. Не любая тушь выдержит высокую влажность и пот и с большой вероятностью начнет растекаться и испортит весь макияж. Дерматологи в целом не рекомендуют использовать ее ежедневно в жаркую погоду, но если ваш образ будет незавершенным без пушистых ресниц, выбирайте продукт правильно.

Тщательно очищайте кожу вечером

Ложиться спать, не смыв макияж не стоит круглый год, однако летом последствия у такого решения могут быть особенно серьезными. Даже если вы не используете дополнительную косметику, SPF-средство требует очень тщательного смывания. В идеале, с использованием гидрофильного масла. Даже одна ночь сна с санскрином на лице может стать причиной акне, от которого вы не избавитесь еще несколько недель.

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