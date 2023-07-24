4 модных окрашивания, которые не требуют регулярного обновления

Блонд "крем-брюле"

Этот оттенок недавно набрал популярность благодаря Бейонсе - в своем мировом туре она носит именно его. Название у окрашивания говорящее: в нем сочетаются сразу несколько сливочно-карамельных оттенков, напоминающих знаменитый десерт. Если ваши волосы достаточно темные, необходимо выполнить мягкий переход от темных корней в медово-золотистый оттенок. Затем - растяжка цвета к кончикам более светлым, но по-прежнему теплым, натуральным оттенком. Финальный штрих - добавить совсем светлые блики у лица и по длине - они добавят цвету воздушности и многослойности.

Скандинавское окрашивание

Новая тенденция - окрашивание scandi hairline или "скандинавская линия роста волос". Оно затрагивает только линию роста волос, а точнее так называемые baby hair - тонкие короткие волоски, которые только недавно начали расти. Их мастер отделяет от основной массы волос при помощи расчески и фена, а затем наносит мягкий осветлитель. Поскольку волосы тонкие, процедура проходит достаточно быстро, а переход получается очень натуральным. Scandi hairline добавит волосам больше визуального объема и освежит цвет лица, а еще - будет очень естественно отрастать.

Льняной блонд

Еще одно модное окрашивание этого лета - льняной блонд. Холодный, объемный, но при этом очень натуральный оттенок покорил сердца миллионов модниц по всему миру. Оттенок достаточно сложный и сочетает в себе сразу несколько оттенков натурального холодного блонда и русого, за счет чего очень напоминает цвет натуральной льняной нити. "Льняной" блонд состоит из тонов серой бежевой палитры и при этом полностью исключает рыжий и другие теплые оттенки.

Карамельный балаяж

Карамельный балаяж просто обожают парижанки. Про технику окрашивания балаяж вы наверняка слышали. Это вид мелирования, при котором достигается максимально естественный эффект, где контрастные пряди заменяются легкими бликами, не сильно отличающимися по оттенку от основного цвета волос. Такое окрашивание придает волосам воздушности и объема, но смотрится при этом максимально натурально. Оттенки у балаяжа при этом могут быть разными, однако выбор француженок пал именно на карамельный. Этот цвет будет здорово смотреться на каштановых и темно-русых волосах, и эффект получится максимально натуральным.

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