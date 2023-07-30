Макияж «эспрессо» — стильный летний тренд, который заменит макияж «латте»

Макияжу "латте" около двух недель, а он уже стал главным бьюти-трендом этого лета. А из больших трендов, как известно, часто вырастают и новые их версии - улучшенные, а иногда просто другие. Именно таким образом появилась еще одна бьюти-тендения, которая прямо сейчас захватывает TikTok - макияж "эспрессо". Из названия не сложно догадаться, что это более темная вариация "латте"- все тот же кофе, но уже без молока. Рассказываем, какому подойдет модный макияж и как повторить его самостоятельно.

Во многом макияж "эспрессо" сохраняет принцип макияжа "латте". В качестве подготовительного этапа обязательно хорошо увлажните кожу и нанесите SPF: защита от солнца - главное, о чем важно помнить летом. Тональное средство лучше использовать совсем легкое или вовсе отказаться от него в пользу локальной маскировки несовершенств при помощи консилера. Главное в макияже "эспрессо" - акцент на глаза. Вам понадобятся разные оттенки коричневого: от молочного шоколада до глубокого кофейного. Сделайте растяжку цвета, нанеся более светлые тона во внутренний уголок глаза, а более темные - во внешний. Обязательно выделите ресничный контур темно-коричневым или черным цветом: для этого можно использовать мягкий карандаш или тени и тонкую кисть. Тушь на ресницы тоже стоит наносить щедро, чтобы взгляд получился слегка томным. Обладательницам светлых и каштановых волос мы бы рекомендовали использовать коричневую тушь вместо черной - так "кофейный" эффект будет заметнее. На лицо щедро нанесите бронзер - он не только будет "рифмоваться" с тенями, но и освежит лицо и придаст ему загорелый вид. На губы можно нанести прозрачный блеск, предварительно обведя их коричневым карандашом, а можно - помаду. Тоже коричневую. Вот и все - ваш эффектный макияж "эспрессо" готов.

thesymbol.ru