Дерматолог подсказала способ избавиться от морщин на лбу

Тонкие морщины на лбу могут свидетельствовать не о старении, а об обезвоживании кожи, полагает врач-дерматолог Айви Ли. Способ избавиться от них она подсказала в беседе с Insider, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Врач рассказала, что линии на лбу, которые появляются из-за обезвоживания кожи, обычно более светлые и тонкие. Отличительным признаком таких морщинок является схожесть с крепированной бумагой. Чтобы их убрать, нужно подобрать косметику для увлажнения лица и регулярно ее использовать.

Специалистка рассказала, что существуют три вида увлажняющих веществ: привлекающие влагу (например, гиалуроновая кислота и глицерин), смягчающие (сквален и масла растительного происхождения) и удерживающие влагу (гидратированное или минеральное масло). По мнению Ли, в идеале уход за кожей должен включать все три вида средств.

Ли советует увлажнять кожу по вечерам. Если морщины не исчезают, следует дополнительно наносить по утрам увлажняющий антиоксидантный крем с защитой от солнечных лучей.

Дерматолог добавила, что употребление большого количества жидкости без надлежащего косметического ухода не поможет сгладить линии из-за сухости кожи.