Как сохранить и даже увеличить густоту волос после 50 лет: советы экспертов

Можно бесконечно смотреть, как горит огонь и течет вода. А вот наблюдать, как твоя прическа с каждым годом теряет объем, очень неприятно!

Тем не менее, это нормальный процесс - волосы с возрастом начинают истончаться, их становится меньше. Как это предотвратить? Вот что советуют дерматологи и парикмахеры!

Шаг первый: выясни причину

Для начала надо понять, действительно ли волосы стали менее густыми из-за возраста. Может быть, дело в новых лекарствах, болезни, слишком частом окрашивании, химических процедурах или злоупотреблении утюжком? Если ты сама не можешь найти ответ, то посоветуйся со своим парикмахером и сходи к трихологу - они тебе помогут.

Шаг второй: купи шампунь для уплотнения волос

Ты, возможно, уже видела их на полках магазинах. Задаешься вопросом, работают ли такие шампуни? Эксперты считают, что да. "Я рекомендую те, что содержат кератин, биотин, коллаген - эти вещества способствуют здоровому росту волос, - говорит пластический хирург и дерматолог Харикиран Черуки. - Эти ингредиенты помогут укрепить пряди изнутри и увеличить объем, не повреждая и не утяжеляя волосы".

Шаг третий: постарайся реже мыть голову

Потребности волос меняются возрастом: на шестом десятке лет кожа головы производит меньше масла, и это может сделать локоны более сухими и жесткими, а частые водные процедуры это только усугубят. Мыть голову лучше два или три раза в неделю. Также специалисты рекомендуют использовать самые мягкие шампуни: например, парикмахер Синди Маркус предлагает выбрать натуральные или веганские, которые, как правило, не содержат агрессивных ингредиентов.

Шаг четвертый: пересмотри рацион

Если тебе был повод есть больше рыбы, то вот он: жирные кислоты омега-3, которые важны для роста волос, содержатся в скумбрии, лососе и сельди. Не забывай про глазунью - яйца богаты биотином, который способствует поступлению питательных веществ в волосяные фолликулы и оптимизирует обменные процессы в них.

Шаг пятый: пересмотри свою бьюти-рутину

Во-первых, каждые шесть-восемь недель ходи к парикмахеру, чтобы удалять секущиеся кончики. Во-вторых, выдели пять минут в день на массаж головы - исследования показали, что уже через полгода таких процедур волосы становятся гуще, а их толщина увеличивается. В-третьих, как можно реже используй для укладки горячие инструменты - высокая температура приводит к ломкости и сухости прядей. И, наконец, если хочешь добавить в свою жизнь немного роскоши, то спи на шелковой наволочке - она, в отличие от хлопковой, не травмирует волосы.

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