30 июля 2023

30 июля 2023 12:23

Как сделать барби-френч — розовый маникюр с драгоценным сиянием

Розовые ногти с красивыми переливами и деликатным намеком на французский маникюр... Идеальное попадание в стиль Барби, который сегодня так востребован!

Нежность, женственность, блеск, обилие розового - этим летом Барби-стиль в особом почете. Пока мы все ждем премьеру фильма про куклу, которая изменила мир, предлагаем попробовать сделать Барби-маникюр с френч-мотивами.

Главный секрет такого нейл-дизайна - в использовании лака с эффектом "кошачий глаз". Благодаря тому, что ногти красятся в два этапа, создается иллюзия французского маникюра - при однотонном покрытии!

  • Для начала покрой ногти "лаком-кошкой" до начала свободного края ногтей - и при помощи магнитной полоски задай направление блестящим частицам лака
Можно действовать так, а можно покрыть лаком весь ноготь и потом убрать излишки сверху. Делай, как тебе удобно. 
  • Просуши маникюр и приступай к следующему пункту 
  • Нанеси тот же самый лак на кончик ногтя и снова переходи к магниту. Но теперь поднеси магнитную полоску с другой стороны - чтобы лак переливался иначе, чем в остальной части ногтя
  • Просуши ногти, нанеси прозрачную базу, еще раз просуши маникюр и наслаждайся результатом!

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