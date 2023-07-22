Как уложить волосы на обычный крабик: гениальный секрет вау-объема у корней

Даже самые крутые укладочные средства и новомодные стайлеры не помогают тебе приподнять волосы от самых корней? Не спеши расстраиваться и мириться с мыслью, что воздушные прически - не твоя история. Для начала попробуй воспользоваться хитрым лайфхаком, который поможет тебе без труда добиться салонного объема.
Отложи в сторону крупные бигуди и брашинг, которыми пользовалась раньше и подготовь обычный крабик среднего размера, который раньше ты наверняка использовала только для закалывания локонов. Несколько правильных движений и сушка по определенной технологии сотворят чудо - смотри сама!
Как сделать объемную укладку с помощью крабика для волос:
- отдели пряди у самого лица и заколи их на макушке, чтобы они не мешали в процессе укладки;
- выдели прядь над ухом, которой ты бы хотела придать объем от самых корней;
- для более мощного эффекта можешь нанести на волосы текстурирующий пудровый мусс, который придаст прическе еще больше воздушности;
- разверни крабик боком, собери им волосы от самых корней, захвати нужную прядь и заколи ее выше пробора;
- прогрей корни феном, а потом переключи его на охлаждающий режим;
- сними крабик, раздели волосы пальцами и поразись невероятному прикорневому объему;
- по такому же принципу приподними и другие пряди, которые в этом нуждаются.