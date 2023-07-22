Как уложить волосы на обычный крабик: гениальный секрет вау-объема у корней

Даже самые крутые укладочные средства и новомодные стайлеры не помогают тебе приподнять волосы от самых корней? Не спеши расстраиваться и мириться с мыслью, что воздушные прически - не твоя история. Для начала попробуй воспользоваться хитрым лайфхаком, который поможет тебе без труда добиться салонного объема.

Отложи в сторону крупные бигуди и брашинг, которыми пользовалась раньше и подготовь обычный крабик среднего размера, который раньше ты наверняка использовала только для закалывания локонов. Несколько правильных движений и сушка по определенной технологии сотворят чудо - смотри сама!

Как сделать объемную укладку с помощью крабика для волос:

отдели пряди у самого лица и заколи их на макушке, чтобы они не мешали в процессе укладки;

выдели прядь над ухом, которой ты бы хотела придать объем от самых корней;

для более мощного эффекта можешь нанести на волосы текстурирующий пудровый мусс, который придаст прическе еще больше воздушности;

разверни крабик боком, собери им волосы от самых корней, захвати нужную прядь и заколи ее выше пробора;

прогрей корни феном, а потом переключи его на охлаждающий режим;

сними крабик, раздели волосы пальцами и поразись невероятному прикорневому объему;

по такому же принципу приподними и другие пряди, которые в этом нуждаются.

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