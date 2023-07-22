22 июля 2023

22 июля 2023 09:31

Женщин предостерегли от использования самодельных масок для лица

Самодельные маски для лица несут больше вреда, чем пользы, считает врач Александра Чистякова. В беседе с "Лентой.ру" она предостерегла женщин от их использования и рекомендовала использовать профессиональные маски, предназначенные для применения дома, передает Day.Az.

Эффективные домашние маски для лица должны содержать компоненты, способные проникать в кожу, говорит Чистякова. На это способны лишь вещества с массой менее 500 дальтон: салициловая и гликолевая кислоты, жирные формы витаминов А, Е, С, некоторые антиоксиданты, ниацинамид.

По словам собеседницы "Ленты.ру", в домашних условиях усилить действие маски на жирную кожу помогают легкий пилинг и вода, поэтому маску лучше наносить на очищенное и мокрое лицо. "Продолжительность ее воздействия не должна превышать 15-20 минут. Если возникают неприятные ощущения, маску лучше смыть до окончания этого времени", - объяснила Чистякова.

Чистякова посоветовала не наносить маски вокруг глаз, поскольку в этой зоне мало подкожно-жировой клетчатки, а сосуды расположены близко к поверхности кожи.


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