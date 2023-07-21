2 ошибки при нанесении духов: не совершай их, если хочешь, чтобы аромат держался весь день!

Некоторые из нас предпочитают запястья, другие - шею, третьи - облако... О чем же идет речь?

Ладно, признаем, придумывать загадки мы не очень-то умеем. Ты наверняка догадалась, что отгадка - парфюм и способы его нанесения: у каждой женщины есть свой любимый.

Однако эксперты считают, что многие из нас совершают одни и те же ошибки, пользуясь духами - вот какие две, по их мнению, являются самыми распространенными.

Ошибка № 1: тереть запястья друг о друга

По словам визажистки и создательницы собственного парфюмерного бренда Роузи Джонстон, это главное табу при нанесении духов. По сути, трение убивает часть композиции аромата: "Верхние ноты из-за него мгновенно сгорают", - объясняет экспертка.

Этот слой и так самый легкий и "быстрый" - он является частью аромата, которая исчезает быстрее всего, и растирание лишь ускоряет этот процесс. "Этот прием лишь помогает духам терять свою силу", - считает создательница собственного бренда парфюма Кэт Чен.

Почему все так постоянно делают? Джонстон считает, что сначала это было инстинктивным жестом: людям хотелось избавиться от "сырости" на запястье, и они терли его о второе - это проще, чем тянуться к другой части тела. Со временем все поверили, что такое движение помогает духам "впитаться" в кожу, хотя на самом деле всё происходит наоборот.

Чем можно заменить этот жест? Джонстон рекомендует аккуратные постукивания запястий друг о друга. Также, по ее словам, можно провести одной рукой по другой, как бы "размазывая" духи.

Ошибка № 2: не увлажнять кожу

По словам эксперток, если ты не увлажняешь кожу, то запах духов практически полностью исчезнет в течение часа. Как объясняет Джонстон, сухая дерма - плохой "холст" для аромата, так как на нем нет натуральных масел, которые помогали бы запаху сохраниться.

Роузи советует сразу после душа нанести на тело увлажняющий крем, чтобы сохранить и приумножить влагу, которая впиталась в кожу, и лишь потом браться за духи. В случае, если тебе надо обновить аромат в середине дня, Кэт рекомендует сначала нанести на запястья крем для рук и лишь потом распылить на них парфюм.

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