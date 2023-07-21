21 июля 2023

21 июля 2023 12:11

Арбузный френч наоборот: как повторить этот летний маникюр без помощи нейл-мастера

В горячий период отпусков не можешь найти свободное окошко к любимому мастеру по маникюру? Тогда лови классную идею нейл-дизайна, которую ты повторишь на своих ногтях без чьей-либо помощи.

Если классическим френчем, даже в самых смелых цветовых сочетаниях, уже никого не удивишь, то вот обратная версия этого маникюра сразу же привлекает внимание. Дизайн, где основной акцент делается не на кончиках, а на основании ногтя у кутикулы, не только смотрится оригинально, но и визуально удлиняет пластину и добавляет пальцам изящества.

Еще одно преимущество этой нейл-идеи в том, что ее легко воплотить на своих ногтях без обращения к профессиональным мастерам. Пока на улице тепло и светит солнышко, предлагаем тебе попробовать самую летнюю версию обратного френча. Представь, что каждый из твоих ногтей - это маленький арбузик, и действуй по нашей простейшей инструкции!

Как сделать арбузный френч:

  • подготовь кислотно-желтый и красно-розовый оттенки лаков;
  • подготовленную пластину сперва покрой желтым лаком в два слоя;
  • поверх нанеси еще 2 слоя красно-розового лака;
  • наноси красно-розовое покрытие аккуратно с помощью кисти, оставляя небольшие лунки у кутикулы;
  • дождись высыхания лака, а затем закрепи результат ультраглянцевым топом - готово!

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