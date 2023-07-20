Ароматная тайна Востока: что такое шамама, парфюмерная нота, которую невозможно описать, и в каких духах ее нужно искать

Скорее всего, ты безошибочно определишь восточные духи: они пряные, бальзамические, шлейфовые. А знаешь ли ты об аттаре шамама, драгоценном парфюмерном снадобье, заключающем в себе ароматное сердце Востока? Шамама известна издревле, но европейские поклонники ольфакторных впечатлений открывают ее для себя только сейчас.

Мы уже рассказывали, как восточные женщины сохраняют шлейф и аромат парфюма вокруг себя. Секрет в том числе и в том, что они используют аттары (также их называют отр или итр) - особым образом концентрированные духи из натуральных компонентов на масляной базе. Аттарами пользуются и мужчины.

Традиция их изготовления уходит корнями в глубь веков. Такую парфюмерию делают из самого разного сырья, используя ароматную древесину, цветы, травы и их смеси. Хорошие аттары стоят дорого, но не считаются предметами роскоши, пользоваться которыми пристало только богачам. В странах Ближнего Востока и Азии даже небогатые люди считают личный парфюм предметом первой необходимости и выкраивают деньги на покупку небольших пузырьков аттаров у торговцев, их называют дари.

Особняком в череде ароматов, которые готовят и продают дари, стоит аттар под названием шамама (не путать с сортом дыни шамам!). Считается, что впервые его начали делать в Древней Индии. И сегодня Индия остается столицей аттаров: северный штат Уттар-Прадеш - своеобразный аналог французского Грасса.

Шамаму тут готовят по оригинальной рецептуре, главный секрет которой в том... что никакого четкого рецепта нет. Точнее, каждая партия этого аттара получается уникальной. Существует базовый набор сырья, которое используется для создания аромата. В него входят хна, шафран, уд и компоненты, дающие так называемые "янтарный" или амбровый аккорд (это не то же самое, что аккорд серой китовой амбры), в числе которых бензойная смола, ладанник и ваниль. Но поскольку речь о натуральных веществах, часто результат их смешивания оказывается непредсказуемым, а некоторые изготовители вдобавок корректируют пропорции, чтобы создать свой фирменный аттар.

Тем не менее, шамаму любого "урожая" невозможно ни с чем перепутать - это квинтэссенция восточных ароматов. Ноту называют таинственной, неуловимой, загадочной; она пахнет базаром, пустыней, розовым садом, морем, смолой... Букет очень сложный и, как говорится, дорогой - неслучайно основными покупателями чистой шамамы остаются ОАЭ, Катар, Саудовская Аравия.

Однако все чаще этот необычный компонент появляется к духах, доступных на нашем рынке. Вот несколько примеров:

Astaral - Xerjoff

В этих духах итальянского парфюмерного Дома аккорд шамамы встречает нас в верхних нотах, задавая настроение древесно-цветочной композиции с розой, фиалкой, кедром и удом. Утонченный аромат - часть коллекции, посвященной алхимии.

Illuminating Rose, Tree Of Life - Brocard

Восточный шипр - так парфюмерные критики определили жанр нового творения отечественного парфюмерного бренда. Здесь нота шамамы "сидит" в середине, делая розу, главную героиню, максимально драматичной и убедительной.

Shamama - Zeitun

Иорданский бьюти-бренд с российскими корнями продолжает открывать для европейской публики традиции Востока. Это парфюм в аутентичной форме чистого аттара шамама и оригинальном флаконе с палочкой, позволяющей наносить аромат на кожу.

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