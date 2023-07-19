Как освежить маникюр с гель-лаком без посещения салона красоты: рецепт бьюти-блогера

Порой все мы не успеваем вовремя сходить на ноготочки. Особенно летом, когда наступает период отпусков. К счастью, "срок годности" маникюра с гель-лаком можно продлить в домашних условиях. Главное - иметь под рукой нужный инструментарий.
Маникюр с гель-лаком хорош по всем показателям. Тем не менее спустя 2-3 недели после процедуры мы все начинаем его тихо ненавидеть. Ногти перестают выглядеть ухоженно. А если у тебя мощная и быстрорастущая кутикула, аккуратный вид маникюра исчезает еще скорее.
Одно дело, когда ты знаешь, что совсем скоро попадешь в салон и освежишь покрытие. И совсем другое, когда окошек к твоему нейл-мастеру в ближайшее время нет, или ты сама находишься в отъезде. Приходится смириться с неидеальным видом ногтей - и закрывать глаза на то, что свободный край ногтя отрос сильнее, чем обычно.
Обрати внимание на эти два фото. Разница между ними составляет всего 20 минут. Не полтора часа, необходимые на снятие, комбинированный маникюр и новое покрытие. 20 минут, за которые обрабатывается кутикула, а на ногти наносится слой обычного лака для ногтей.
Лайфхак обнаружен в телеграм-канале "Правьте балом". Бьюти-блогерша Ксения говорит, что регулярно прибегает к такому способу, когда нет времени доехать до студии маникюра.
Главный секрет "эффекта посещения нейл-мастера" заключается в качественном удалении кутикулы.
"Также дополнительно можно пройтись по кутикуле обычной мелкоабразивной пилкой, чтоб еще лучше шлифануть. Сейчас, когда я научилась это делать, вообще не вижу смысла ездить в салон, если нет покрытия", - считает девушка.
А вот когда на ногтях есть гель-лак, освежить маникюр становится немного сложнее, ведь нужно подобрать лак в тон имеющегося покрытия. Но если ты регулярно делаешь нюд или не изменяешь одному и тому же цвету, проблем не будет. Главное - нанести побольше лака на свободный край ногтя. Именно в таком случае разница между профессиональным покрытием и домашней коррекцией будет незаметна.