Как освежить маникюр с гель-лаком без посещения салона красоты: рецепт бьюти-блогера

Порой все мы не успеваем вовремя сходить на ноготочки. Особенно летом, когда наступает период отпусков. К счастью, "срок годности" маникюра с гель-лаком можно продлить в домашних условиях. Главное - иметь под рукой нужный инструментарий.

Маникюр с гель-лаком хорош по всем показателям. Тем не менее спустя 2-3 недели после процедуры мы все начинаем его тихо ненавидеть. Ногти перестают выглядеть ухоженно. А если у тебя мощная и быстрорастущая кутикула, аккуратный вид маникюра исчезает еще скорее.

Одно дело, когда ты знаешь, что совсем скоро попадешь в салон и освежишь покрытие. И совсем другое, когда окошек к твоему нейл-мастеру в ближайшее время нет, или ты сама находишься в отъезде. Приходится смириться с неидеальным видом ногтей - и закрывать глаза на то, что свободный край ногтя отрос сильнее, чем обычно.

Но что, если попробовать решить проблему самостоятельно? А заодно сэкономить, снизив регулярность походов на салонный маникюр?

Обрати внимание на эти два фото. Разница между ними составляет всего 20 минут. Не полтора часа, необходимые на снятие, комбинированный маникюр и новое покрытие. 20 минут, за которые обрабатывается кутикула, а на ногти наносится слой обычного лака для ногтей.

Лайфхак обнаружен в телеграм-канале "Правьте балом". Бьюти-блогерша Ксения говорит, что регулярно прибегает к такому способу, когда нет времени доехать до студии маникюра.

Главный секрет "эффекта посещения нейл-мастера" заключается в качественном удалении кутикулы.

"Также дополнительно можно пройтись по кутикуле обычной мелкоабразивной пилкой, чтоб еще лучше шлифануть. Сейчас, когда я научилась это делать, вообще не вижу смысла ездить в салон, если нет покрытия", - считает девушка.

А вот когда на ногтях есть гель-лак, освежить маникюр становится немного сложнее, ведь нужно подобрать лак в тон имеющегося покрытия. Но если ты регулярно делаешь нюд или не изменяешь одному и тому же цвету, проблем не будет. Главное - нанести побольше лака на свободный край ногтя. Именно в таком случае разница между профессиональным покрытием и домашней коррекцией будет незаметна.

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