Как без помощи стилиста выглядеть на 10 лет моложе, если тебе за 50: совет фэшн-эксперта

Шеллеа Фаулер - стилистка, тренер, специалистка по питанию и преподаватель медитации, на канал которой в YouTube подписаны 1,6 млн человек. Шелли называет себя "голосом женщин старше 50 лет" - именно для них она записывает свои видеоролики.

По словам Фаулер, женщины постоянно спрашивают ее: "Что носить теперь, когда мне за пятьдесят? Я не хочу выглядеть пенсионеркой, которая переоделась в школьницу, но боюсь, что именно так и выйдет, если я продолжу носить привычные вещи".

Шеллеа уверена, что проблема в маркетинге: так сложилось, что женщины "овер 50" оказались невидимыми для рекламщиков, словно те уверены, будто каждая из нас живет до пятидесяти лет, а потом сразу перепрыгивает в семьдесят. Поэтому нет ничего удивительного, что сейчас так легко увязнуть либо в слишком "молодежном", либо в чрезмерно "зрелом" стиле. Однако Фаулер считает, что с этим можно справиться при помощи одного простого трюка.

Как выбрать стиль, который сделает тебя моложе

"Зайдите в поисковик и введите имя звезды вашего возраста и вашего сложения. Добавьте к нему "street style" и посмотрите картинки", - советует Шелли. Она подчеркивает, что схожесть фигур очень важна - вещи следует подбирать в зависимости от комплекции.

"Вы увидите множество снимков знаменитости на улице в обычной одежде, - продолжает Фаулер. - Это поможет вам понять, как выбрать повседневную одежду, которая будет соответствовать нашему возрасту. Этот метод поможет вам не тратиться на стилиста - селебрити получают советы от лучших профессионалов, которых только может предложить индустрия".

Шеллеа также предостерегает от слепого копирования первого попавшегося образа: следует выбирать тот, который, на твой взгляд, действительно великолепен. Во-первых, как говорится, если тебе кажется, то тебе не кажется, во-вторых, ты должна выбирать то, что соответствует твоему вкусу, чтобы подчеркнуть свою индивидуальность.

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