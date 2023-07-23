Что хороший мастер педикюра узнает о клиентке, просто глядя на её ноги: больше, чем ты думаешь!

Факт: с ногами может произойти множество вещей, и часть из них довольно неприятна. Мастера педикюра видели многое, так что тебе точно не стоит стесняться, отправляясь на визит. И извиняться за состояние твоих ног тоже не стоит - смысл педикюра как раз в том, чтобы помочь решить проблемы. Надлежащий уход справится с этим.
Какие истории рассказывают ноги
Мастер педикюра сразу заметит, что у тебя неправильная обувь. Даже если тебе в целом удобно, и ничего такого ты как будто бы и не замечаешь, по определенному расположению мозолей и деформации пальцев специалист предположит, что можно было бы поменять в обувном гардеробе (конечно, если ты его спросишь об этом, такт в качестве показателя профессионализма еще никто не отменял).
Также есть приметы, выдающие спортсменов (особое состояние ногтя большого пальца, возникающее из-за постоянных микроударов об носок кроссовка) и работников складов, ресторанов и курьеров (у них стопа расплющивается и делается длиннее из-за постоянного нахождения на ногах). Мастер может предположить, что ты посещала дешевый педикюрный кабинет, если увидит подногтевой грибок - в подавляющем большинстве случаев его заносят нестерильными инструментами.
Какие болезни могут открыться на педикюре
Квалифицированный педикюрист обладает медицинскими представлениями о том. как выглядят здоровая стопа и ногти, поэтому легко заметит аномалии. Самая распространенная - диабетическая стопа. Это характерное изменение, сопровождающее возникновение сахарного диабета. Причем сам больной может и не догадываться, что у него симптомы, а мастер это обязательно определит.
На педикюре могут обнаружить признаки меланомы (если изменение клеток проявляется в области стоп и лодыжек) и, конечно, ортопедические проблемы - их выдадут плотные натоптыши на определенных участках подошвы.
Какие ошибки мы совершаем перед походом на педикюр
В целях безопасности нельзя брить ноги за 1-2 дня до похода на педикюр - микропорез может стать воротами инфекции.
Также мастера педикюра настаивают на том, что ты не должна подстригать или подпиливать ногти перед визитом, это помешает качественно придать им форму.
Единственное, чего ждет от тебя мастер - что ноги будут чистыми и сухими, без крема или лосьона. Увидев ноги в естественном состоянии, специалист разберется, что с ними делать дальше!