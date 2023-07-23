Что хороший мастер педикюра узнает о клиентке, просто глядя на её ноги: больше, чем ты думаешь!

Факт: с ногами может произойти множество вещей, и часть из них довольно неприятна. Мастера педикюра видели многое, так что тебе точно не стоит стесняться, отправляясь на визит. И извиняться за состояние твоих ног тоже не стоит - смысл педикюра как раз в том, чтобы помочь решить проблемы. Надлежащий уход справится с этим.

Какие истории рассказывают ноги

Мастер педикюра сразу заметит, что у тебя неправильная обувь. Даже если тебе в целом удобно, и ничего такого ты как будто бы и не замечаешь, по определенному расположению мозолей и деформации пальцев специалист предположит, что можно было бы поменять в обувном гардеробе (конечно, если ты его спросишь об этом, такт в качестве показателя профессионализма еще никто не отменял).

Также есть приметы, выдающие спортсменов (особое состояние ногтя большого пальца, возникающее из-за постоянных микроударов об носок кроссовка) и работников складов, ресторанов и курьеров (у них стопа расплющивается и делается длиннее из-за постоянного нахождения на ногах). Мастер может предположить, что ты посещала дешевый педикюрный кабинет, если увидит подногтевой грибок - в подавляющем большинстве случаев его заносят нестерильными инструментами.

Какие болезни могут открыться на педикюре

Квалифицированный педикюрист обладает медицинскими представлениями о том. как выглядят здоровая стопа и ногти, поэтому легко заметит аномалии. Самая распространенная - диабетическая стопа. Это характерное изменение, сопровождающее возникновение сахарного диабета. Причем сам больной может и не догадываться, что у него симптомы, а мастер это обязательно определит.