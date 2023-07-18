Быстрее быстрого: хочешь отрастить волосы — ищи шампунь с этим ингредиентом

Шампуни с кофеином последнее время на слуху - но работают ли они? Вот что нам удалось выяснить.

Способен ли кофеин проникать в кожу?

Да, да и еще раз да - по числу исследований, которые проводились в 2018, 2019 и 2023 году. Причем второе показало, что молекулы вещества добираются до волосяных фолликулов всего через две минуты. И вот что делает кофеин, попав в "пункт назначения".

Кофеин расширяет сосуды

Кофеин обладает сосудорасширяющим действием, однако, как объясняет доктор медицины, дерматолог Ава Шамбан, для этого концентрация кофеина должна быть низкой, иначе можно получить противоположный эффект. Иными словами, десять раз подумай, если собираешься сделать маску с кофейной гущей.

Кофеин улучшает питание фолликулов...

Улучшение кровотока, в свою очередь, помогает доставить кислород и питательные вещества к фолликулам, где формируется волос, объясняет звездный парикмахер Филип Б.

...и способствует росту волос

Ты уже, наверное, догадалась, что происходит в результате? Всё верно - кофеин стимулирует рост волос. Одно исследование даже доказало, что жидкости на основе кофеина ничем не уступают 5% раствору миноксидила, который используют для лечения облысения мужского типа.

Кофеин делает волосы объемнее

По словам Шамбан, стимуляция фолликулов также приводит к тому, что корень волоса становится активнее, и в результате из него начинает расти более толстый и сильный стержень.

Впечатляет, правда? Однако у кофеина есть и минус: он не подходит обладательницам чувствительной кожи, так как может усугубить раздражение и разрушить кожный барьер.

Как пользоваться шампунем с кофеином?

Также, как и обычным - его надо втереть в голову. Обрати внимание на инструкцию на этикетке: средство надо оставить на волосах на указанное на ней время, иначе кофеин может дать сосудосуживающий эффект. Однако пока этого не происходит, кофеин, судя по исследованиям, - отличный способ стимулировать рост волос и поддерживать здоровье кожи.

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