«Ресницы-стрелы», как у Селены Гомес: классный и легкий макияж глаз для лета

Селена Гомес - не только актриса и певица, но и создательница собственной марки косметики. С тех пор, как баночки Rare Beauty появились в косметических магазинах, звезда стала всё чаще делиться своими бьюти-лайфхаками в соцсетях. Да, как и все голливудские звезды периодически Селена обращается к визажистам. Но часто девушка красится самостоятельно - и делает это не хуже, чем профессионалы.

Мейкап-туториалы Селены Гомес в "ТикТоке" повторяются тысячи раз. Некоторые образы звезды становятся по-настоящему трендовыми. Например, как это макияж глаз с ресницами-стрелами.