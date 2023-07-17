17 июля 2023

17 июля 2023 15:22

«Ресницы-стрелы», как у Селены Гомес: классный и легкий макияж глаз для лета

Селена Гомес - не только актриса и певица, но и создательница собственной марки косметики. С тех пор, как баночки Rare Beauty появились в косметических магазинах, звезда стала всё чаще делиться своими бьюти-лайфхаками в соцсетях. Да, как и все голливудские звезды периодически Селена обращается к визажистам. Но часто девушка красится самостоятельно - и делает это не хуже, чем профессионалы.

Мейкап-туториалы Селены Гомес в "ТикТоке" повторяются тысячи раз. Некоторые образы звезды становятся по-настоящему трендовыми. Например, как это макияж глаз с ресницами-стрелами. 

Для того, чтобы придать ресницам дополнительный объем, Селена не использует накладные ресницы. Вместо этого она вдохновляется эстетикой 1960-х. А конкретно, образом супермодели Твигги с ее ресницами в виде "паучьих лапок". 

Всё, что тебе пригодится для такого макияжа - любимая тушь и обычный пинцет.

  • Накрась ресницы точно так же, как делаешь это каждый день
 
  • Не спеши засовывать кисточку туши обратно в тюбик со средством. Вместо этого проведи пинцетом по щеточке - так, чтобы тушь окрасила его кончики
  • Теперь осторожно захвати пинцетом небольшое количество ресниц. Тушь поможет им склеиться и зафиксирует их в форме луча
 
  • Повтори то же самое с остальным ресничным рядом. Действуй очень аккуратно - больно во время выполнения подобного макияжа ни глазам, ни векам, ни ресницам быть не должно.

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