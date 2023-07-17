«Ресницы-стрелы», как у Селены Гомес: классный и легкий макияж глаз для лета

Селена Гомес - не только актриса и певица, но и создательница собственной марки косметики. С тех пор, как баночки Rare Beauty появились в косметических магазинах, звезда стала всё чаще делиться своими бьюти-лайфхаками в соцсетях. Да, как и все голливудские звезды периодически Селена обращается к визажистам. Но часто девушка красится самостоятельно - и делает это не хуже, чем профессионалы.
Мейкап-туториалы Селены Гомес в "ТикТоке" повторяются тысячи раз. Некоторые образы звезды становятся по-настоящему трендовыми. Например, как это макияж глаз с ресницами-стрелами.
Всё, что тебе пригодится для такого макияжа - любимая тушь и обычный пинцет.
- Накрась ресницы точно так же, как делаешь это каждый день
- Не спеши засовывать кисточку туши обратно в тюбик со средством. Вместо этого проведи пинцетом по щеточке - так, чтобы тушь окрасила его кончики
- Теперь осторожно захвати пинцетом небольшое количество ресниц. Тушь поможет им склеиться и зафиксирует их в форме луча
- Повтори то же самое с остальным ресничным рядом. Действуй очень аккуратно - больно во время выполнения подобного макияжа ни глазам, ни векам, ни ресницам быть не должно.