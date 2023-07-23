23 июля 2023

23 июля 2023 18:32

Парикмахеры раскрыли частоту стрижки волос

Cтарший колорист салона красоты Eva Scrivo, расположенного в США, Мери Кейт О'Коннор и голливудский стилист Филип Б. раскрыли частоту стрижки волос. Соответствующий материал появился на сайте издания The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Парикмахеры заявили, что во время отращивания прядей прибегать к данному процессу необходимо каждые шесть-восемь недель. По их мнению, такая частота обновления прически предотвратит сечение волос и защитит от других повреждений.

В то же время Филип Б. отметил, что если за локонами правильно ухаживать, то этот срок можно продлить. Так, обладательницам волос средней длины рекомендуется прибегать к стрижке каждые восемь-двенадцать недель. Что касается коротких прядей, то лучше обращаться к парикмахеру каждые две-четыре недели.


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