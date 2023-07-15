Средства для осветления кожи оказались опасны

Специалисты этнического центра кожи и волос Northwestern Medicine обнаружили, что использование средств для осветления кожи связано с рисками для здоровья. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, результаты исследования были опубликованы в журнале International Journal of Women's Dermatology.

Авторы отобрали 455 человек со смуглой или темной кожей, которые ответили на 19 связанных с темой осветления кожи лица вопросов. Об использовании средств для осветления кожи сообщили 21% респондентов. Из них 75% использовали их для лечения какого-либо заболевания, остальные использовали средства для общего осветления кожи.

Большая часть респондентов не знала о том, что ингредиенты в средства могут оказывать вред для кожи, провоцируя гиперпигментацию, кожную сыпь, отек лица и экзогенный охроноз (обесцвечивание кожи).

Специалисты призвали не использовать средства без назначения медиков, чтобы избежать опасных побочных симптомов.