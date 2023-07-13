Сбросившая 25 кг фитнес-тренер раскрыла секреты стройной фигуры

Фитнес-тренер из Австралии похудела на 25 килограммов и раскрыла главные секреты стройной фигуры. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Daily Mail.

27-летняя Бриттани Маккристал из Сиднея раньше работала турагентом и страдала от проблем с лишним весом. Она часто переедала, а потом садилась на диеты в попытках быстро похудеть. Однако лишний вес постоянно возвращался. В тот период жизни Маккристал не завтракала, перекусывала чипсами, на обед и ужин съедала большие порции еды и заканчивала свой день мороженым. Девушка ненавидела свое тело и ходила в мешковатой одежде, а также мучилась от постоянной усталости. Она твердо решила изменить свой образ жизни, когда увидела на весах 82 килограмма.

Маккристал заменила вредную еду сытными и питательными блюдами и закусками, при этом не отказывая себе в сладком. Утром она съедала яйца кокот с кофе, обедала роллом с курицей, а ужинала говяжьим супом с лапшой. Помимо перехода на правильное питание, Маккристал стала заниматься спортом. "Мне не нравились тренировки, пока я не нашла программу, которая мне по душе. Теперь спорт вошел в привычку, и мне нравится, как я себя чувствую", - утверждает она. Девушка смогла сбросить 25 килограммов и, полюбив спорт, решила сменить профессию и стала фитнес-тренером. Сейчас она помогает другим людям избавиться от лишнего веса и обрести стройную фигуру. Маккристал считает, что главный секрет эффективного похудения - это последовательность и упорство.