«Ангельские ногти» — самый трендовый дизайн лета, который заменил «глазированный» маникюр

Маникюрные тренды сменяют друг друга с огромной скоростью. В этом сезоне на место обычного френча пришел двойной или перевернутый, а "глазированные" ногти сменились "ангельскими". Этот дизайн придумал звездный мастер маникюра Том Бачик, который много лет работает с Джей Ло, Селеной Гомес и другими знаменитостями. На первый взгляд "ангельский" маникюр может напомнить "глазированные" ногти Хейли Бибер, и именно поэтому он рассматривается в качестве более актуальной альтернативы.

Итак, принцип действительно похож на дизайн Donut Glazed: минималистичное полупрозрачное покрытие, переливающееся мелкими сверкающими частичками. Вот только разница в том, что глазированный маникюр выполняется при помощи втирки, которая наносится на прозрачную или нюдовую базу, а для "ангельского" маникюра вам понадобится специальный блестящий лак. От привычного лака с глиттером его отличает размер сверкающих частичек: отдельные блестки в нем не должны быть заметны глазу, а лишь создавать деликатное сияие.

Цвета у такого лака могут быть самыми разными: классический - с белыми блестками. Все-таки образ ангела у нас чаще ассоциируется именно с этим цветом, так что он станет хорошим выбором. Впрочем, ничего не мешает вам и несколько разнообразить свой маникюр. Выбирайте лаки с мельчайшими сверкающими частицами золотого или серебряного цвета, голубого, розового или переливающимися всеми оттенками. Также вы можете добавить небольшой дизайн - например, маленький рисунок на одном или двух ногтях. Хотя оригинальный дизайн подразумевает, что на ногтях не будет ничего кроме блеска.

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