Что нужно есть для долгого и ровного загара: советы нутрициолога

Скоро отправляешься в долгожданный отпуск к морю или же планируешь обзавестись роскошным загаром прямо на дачных грядках? Тогда перед принятием солнечных ванн позаботься о том, чтобы кожа покрылась бронзой равномерно, а цвет как можно дольше сохранялся насыщенным.

Для этого тебе необязательно с ног до головы обмазываться специальными маслами, притягивающими солнечные лучи. Усовершенствовать загар ты можешь и с помощью добавления в свой привычный рацион некоторых сезонных продуктов.

Так, для красивого загара нутрициологи рекомендуют налегать на спелые томаты, морковь, болгарский перец, дыню и абрикосы. Помидоры, богатые ликопином, усилят защитные свойства кожи от ультрафиолета, а остальные продукты-каротиноиды из списка обеспечат естественное сияние кожи после загара.

Пользу для загара ты получишь и от рыбы. В ней много антиоксидантов, которые не только нейтрализуют опасное воздействие солнца, но и позволяют получить более равномерный загар.

Кстати, кожа будет радовать золотистым оттенком еще дольше, если ты будешь поддерживать загар домашней маской из огурца. Для ее приготовления тебе потребуется только натереть овощ и на несколько минут убрать его в холодильник. Охлажденную кашицу следует нанести на кожу - ощущения и свежий аромат будут самые приятные!

thevoicemag.ru