Косметолог рассказал, как ухаживать за кожей лица летом

Длительное нахождение на солнце летом может грозить всевозможными кожными проблемами. Так, после долгого воздействия УФ-лучей на коже часто возникают признаки фотостарения, пигментация и воспалительные процессы. Об этом "Газете.Ru" рассказала косметолог загородного отеля LES Art Resort Римма Гангалюк, передает Day.Az.

По словам эксперта, одна из главных опасностей для кожи летом - фотостарение, которое проявляется снижением тонуса кожи, сухостью и ранними морщинами.

"Такие симптомы часто замечают у себя даже молодые девушки после длительного отпуска на солнце. Поэтому кожу летом нужно защищать особенно тщательно", - рекомендовала косметолог.

Вторая опасность для кожи летом - пигментация. Нежелательная пигментация появляется из-за усиления выработки меланина, который организм продуцирует для защиты от ультрафиолета.

"Для профилактики необходимо ежедневно пользоваться кремом с высокой степенью защиты - SPF 30 и SPF 50 перед выходом на улицу. Но если темные пятна уже появились, не нужно ждать осенне-зимнего периода, чтобы от них избавиться, достаточно скорректировать домашний уход", - констатировала Римма Гангалюк.

Она отметила, что в жаркие дни также увеличивается риск появления воспалительных высыпаний на коже. Все из-за повышенного выделения пота и размножения вредоносных бактерий. Такие процессы характерны для обладательниц проблемной кожи и называются солнечным акне.

"Для устранения подобных проблем лучше прибегнуть к помощи косметолога, однако помимо этого, необходимо использовать правильный уход. Необходимы средства, оказывающие успокаивающее и противовоспалительное действие и снижающие реактивность сенсорного раздражения. Также необходимо чаще тонизировать кожу", - посоветовала врач.

Косметолог добавила, что для профилактики летних кожных проблем необходимо пить много воды, не забывать ежедневно использовать крем с защитой от УФ-лучей и соблюдать часы безопасного загара - до 11:00 и после 16:00.